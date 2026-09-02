Ветеранам хочуть спростити доступ до державних послуг

Віталій Кім. Фото: Мінветеранів

В Україні планують оновити систему ветеранської політики, щоб ветерани отримували необхідну допомогу за єдиним маршрутом і не були змушені самостійно звертатися до різних державних установ. Серед пріоритетів — медична допомога, реабілітація, протезування, супровід ветеранів та розвиток ветеранських просторів.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України, інформує Новини.LIVE.

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Які зміни готують для ветеранів

У Міністерстві у справах ветеранів зазначили, що оновлення політики відбуватиметься за чотирма ключовими напрямами: медична допомога, реабілітація та протезування; реформа системи фахівців із супроводу ветеранів і ветеранок; розвиток ветеранських просторів; санаторно-курортне лікування та оздоровлення ветеранів, ветеранок та їхніх родин.

Водночас у міністерстві наголосили, що необхідно посилити взаємодію між усіма міністерствами та державними органами, залученими до ветеранської політики.

Ветеранів хочуть звільнити від зайвої бюрократії

Окрему увагу планують приділити обміну інформацією між державними органами. Якщо необхідні дані вже є у державних реєстрах, ветерана не повинні повторно змушувати збирати довідки.

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"Маємо зробити так, щоб людина не була кур’єром між відомствами. Наше завдання — налагодити взаємодію всередині державної системи і зробити отримання послуг максимально простим", — заявив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.

Також у кожному залученому до ветеранської політики міністерстві планують визначити відповідальних за цей напрям. Це має допомогти швидше координувати спільні питання між державними органами.

Якою буде система супроводу ветеранів

У Мінветеранів хочуть створити цілісну систему підтримки після звільнення людини зі служби. Фахівець із супроводу має не лише консультувати ветерана, а й допомагати йому проходити необхідні етапи та, за потреби, виконувати частину процедур замість нього.

Окремо планують розширювати цифрові послуги та обмін даними між державними реєстрами. Таким чином, ветеранам і ветеранкам не доведеться повторно подавати інформацію, яка вже є у держави.

Також у системі підтримки передбачають допомогу з працевлаштуванням, професійним розвитком і започаткуванням власної справи.

Який план дій готує Мінветеранів

Наразі Міністерство у справах ветеранів розробляє структурований план реалізації оновленої політики. У ньому мають визначити відповідальних за конкретні завдання, строки їх виконання, необхідні зміни та джерела фінансування.

У відомстві також зазначили, що продовжать спілкуватися з ветеранами, ветеранками та представниками ветеранської спільноти на місцях. Отримані від них запити планують використовувати для підготовки конкретних державних рішень.

Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов назвав чотири пріоритети реформи ветеранської політики. Серед них — медична допомога та протезування, реформа системи супроводу ветеранів, розвиток ветеранських просторів, а також лікування та оздоровлення.

Новини.LIVE також писали, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про системні проблеми із соціальною допомогою та виплатами ветеранам. За його словами, труднощі не залежать від конкретної військової частини чи місця служби, а ветерани не повинні щоразу доводити свій статус, щоб отримати гарантовані державою права та послуги.