Лубінець заявив про системні проблеми з виплатами ветеранам в Україні

Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про проблеми із соціальною допомогою ветеранам, виплатами та одноразовою грошовою допомогою у зв’язку з пораненням. За його словами, вони не залежать від військової частини чи місця служби.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у коментарі ЗМІ, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Проблеми з виплатами ветеранам

Лубінець зауважив, що проблеми є скрізь із соцдопомогою, виплатами, одноразовою виплатою через поранення.

"Ми намагалися зрозуміти системну проблему, виявили, що це не залежить конкретно від військової частини, чи вона на передовій, чи вона в тилу, не залежить від якоїсь окремої людини", — каже він.

Уповноважений наголосив, що складається таке враження, що питання ветеранів — не питання номер один для багатьох у цій державі.

Читайте також:

"І це є кардинальна проблема", — додав Лубінець.

Як писали Новини.LIVE, Лубінець вважає, що проблеми у сфері ветеранської політики можуть відлякувати цивільних від приєднання до Сил оборони. За його словами, ще до початку служби люди мають отримувати чітке розуміння щодо умов проходження військової служби.

Також Лубінець наголосив на важливості створення в Україні культури поваги до військовослужбовців і ветеранів. Він зазначив, що захисники не повинні щоразу доводити свій статус, аби отримати гарантовані державою права та послуги.