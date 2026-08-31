Лубинец заявил о системных проблемах с выплатами ветеранам в Украине

Выплаты ветеранам: Лубинец заявил о проблемах с помощью
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о проблемах с социальной помощью ветеранам, выплатами и единовременной денежной помощью в связи с ранением. По его словам, они не зависят от воинской части или места службы.
Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в комментарии СМИ, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Проблемы с выплатами ветеранам
Лубинец отметил, что проблемы с социальной помощью, выплатами и единовременной выплатой в связи с ранением существуют повсеместно.
"Мы пытались понять системную проблему, выяснили, что это не зависит конкретно от воинской части, находится ли она на передовой или в тылу, не зависит от какого-то отдельного человека", — говорит он.
Уполномоченный подчеркнул, что создается такое впечатление, будто вопросы ветеранов — не вопрос номер один для многих в этом государстве.
"И это кардинальная проблема", — добавил Лубинец.
Как писали Новини.LIVE, Лубинец считает, что проблемы в сфере ветеранской политики могут отпугивать гражданских от вступления в Силы обороны. По его словам, еще до начала службы люди должны получать четкое представление об условиях прохождения военной службы.
Также Лубинец подчеркнул важность создания в Украине культуры уважения к военнослужащим и ветеранам. Он отметил, что защитники не должны каждый раз доказывать свой статус, чтобы получить гарантированные государством права и услуги.