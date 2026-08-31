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Главная Новости дня Выплаты ветеранам: Лубинец заявил о проблемах с помощью

Выплаты ветеранам: Лубинец заявил о проблемах с помощью

Ua ru
31 августа 2026 09:38
Эксклюзив
Лубинец заявил о системных проблемах с выплатами ветеранам в Украине
Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о проблемах с социальной помощью ветеранам, выплатами и единовременной денежной помощью в связи с ранением. По его словам, они не зависят от воинской части или места службы.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в комментарии СМИ, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Проблемы с выплатами ветеранам

Лубинец отметил, что проблемы с социальной помощью, выплатами и единовременной выплатой в связи с ранением существуют повсеместно.

"Мы пытались понять системную проблему, выяснили, что это не зависит конкретно от воинской части, находится ли она на передовой или в тылу, не зависит от какого-то отдельного человека", — говорит он.

Уполномоченный подчеркнул, что создается такое впечатление, будто вопросы ветеранов — не вопрос номер один для многих в этом государстве.

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"И это кардинальная проблема", — добавил Лубинец.

Как писали Новини.LIVE, Лубинец считает, что проблемы в сфере ветеранской политики могут отпугивать гражданских от вступления в Силы обороны. По его словам, еще до начала службы люди должны получать четкое представление об условиях прохождения военной службы.

Также Лубинец подчеркнул важность создания в Украине культуры уважения к военнослужащим и ветеранам. Он отметил, что защитники не должны каждый раз доказывать свой статус, чтобы получить гарантированные государством права и услуги.

выплаты Украина ветераны проблемы Дмитрий Лубинец
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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