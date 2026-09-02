Буданов про ветеранську реформу: чотири пріоритети

Засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання перебудувати державну ветеранську політику та створити сучасну систему підтримки захисників і їхніх родин. Серед ключових напрямів — медицина й протезування, супровід ветеранів, ветеранські простори, а також лікування та оздоровлення. У проєкті бюджету на 2027 рік на підтримку ветеранів планують закласти близько 18,5 мільярда гривень.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає Новини.LIVE.

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В Україні планують змінити систему підтримки ветеранів

Кирило Буданов повідомив у соціальних мережах, що відбулося засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів, членів їхніх сімей, а також родин загиблих, полонених і зниклих безвісти.

Він зазначив, що Президент поставив чітке завдання — перебудувати державну ветеранську політику. Йдеться про відмову від надмірної бюрократії та створення системи, яка дозволить ветеранам швидко отримувати необхідну допомогу.

Для Міністерства ветеранів визначили чотири основні пріоритети:

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медицина та протезування; реформа системи супроводу; розвиток ветеранських просторів; лікування та оздоровлення.

Окрему увагу приділять медичній допомозі та протезуванню для захисників і звільнених із полону. Вони мають проходити чіткий маршрут отримання допомоги без повторного збору документів і тривалого очікування.

Засідання. Фото: Кирило Буданов/Facebook

На підтримку ветеранів планують 18,5 млрд гривень

За словами Прем’єр-міністра Сергія Корецького, нині в Україні проживає понад 1,5 мільйона ветеранів. У бюджеті на 2027 рік планують передбачити близько 18,5 мільярда гривень на їхню підтримку.

Для ефективної роботи системи Міноборони, Мінветеранів, МОЗ та Мінсоцполітики мають налагодити електронну взаємодію.

Супровід ветерана планують організувати за принципом єдиного маршруту — від моменту звільнення зі служби до повної адаптації. Також ветеранські простори у громадах мають не просто існувати формально, а безпосередньо допомагати людям розв'язувати проблеми на місцях.

Кирило Буданов наголосив, що всі рішення мають давати конкретний і вимірюваний результат. Ветерани та їхні родини повинні знати про свої права й отримувати реальну підтримку держави.

За підсумками засідання відповідальні відомства отримали конкретні завдання та терміни їх виконання.

Допис Кирила Буданова. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов під час форуму "Україна Завтра" заявив, що з 2014 року через війну пройшла значна кількість українців. Тому після завершення бойових дій процес повернення ветеранів до цивільного життя стане спільним завданням не лише держави, а й приватного сектору. Очільник ОП наголосив, що український бізнес не зможе залишатися осторонь адаптації ветеранів та їхнього повернення до мирного життя.

Ми інформували, що очільник Офісу президента Кирило Буданов назвав неприпустимою ситуацію з проблемами, з якими стикаються ветерани. Це він зазначив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE журналістці Галині Остаповець. Його вразили статистичні дані, представлені під час презентації спеціальної доповіді омбудсмена — "так бути не може, це просто ганьба".