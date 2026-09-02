Буданов о реформе системы поддержки ветеранов: четыре приоритета

Буданов заявил о реформе политики для ветеранов: четыре приоритета
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перестроить государственную политику в отношении ветеранов и создать современную систему поддержки защитников и их семей. Среди ключевых направлений — медицина и протезирование, сопровождение ветеранов, ветеранские пространства, а также лечение и оздоровление. В проекте бюджета на 2027 год на поддержку ветеранов планируют заложить около 18,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.
В Украине планируют изменить систему поддержки ветеранов
Кирилл Буданов сообщил в социальных сетях, что состоялось заседание Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов, членов их семей, а также семей погибших, пленных и пропавших без вести.
Он отметил, что Президент поставил четкую задачу — перестроить государственную политику в отношении ветеранов. Речь идет об отказе от чрезмерной бюрократии и создании системы, которая позволит ветеранам быстро получать необходимую помощь.
Для Министерства по делам ветеранов определили четыре основных приоритета:
- медицина и протезирование;
- реформа системы сопровождения;
- развитие ветеранских пространств;
- лечение и оздоровление.
Особое внимание будет уделено медицинской помощи и протезированию для защитников и освобожденных из плена. Они должны проходить четкий маршрут получения помощи без повторного сбора документов и длительного ожидания.
На поддержку ветеранов планируется выделить 18,5 млрд гривен
По словам премьер-министра Сергея Корецкого, в настоящее время в Украине проживает более 1,5 миллиона ветеранов. В бюджете на 2027 год планируется предусмотреть около 18,5 миллиарда гривен на их поддержку.
Для эффективной работы системы Министерство обороны, Министерство по делам ветеранов, Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики должны наладить электронное взаимодействие.
Сопровождение ветерана планируется организовать по принципу единого маршрута — от момента увольнения со службы до полной адаптации. Также ветеранские центры в общинах должны не просто существовать формально, а непосредственно помогать людям решать проблемы на местах.
Кирилл Буданов подчеркнул, что все решения должны давать конкретный и измеримый результат. Ветераны и их семьи должны знать о своих правах и получать реальную поддержку от государства.
По итогам заседания ответственные ведомства получили конкретные задачи и сроки их выполнения.
Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов во время форума "Украина завтра" заявил, что с 2014 года через войну прошло значительное количество украинцев. Поэтому после завершения боевых действий процесс возвращения ветеранов к гражданской жизни станет общей задачей не только государства, но и частного сектора. Глава ОП подчеркнул, что украинский бизнес не сможет оставаться в стороне от адаптации ветеранов и их возвращения к мирной жизни.
Мы сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов назвал недопустимой ситуацию с проблемами, с которыми сталкиваются ветераны. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE журналистке Галине Остаповец. Его поразили статистические данные, представленные во время презентации специального доклада омбудсмена — "так быть не может, это просто позор".