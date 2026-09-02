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Главная Новости дня Буданов заявил о реформе политики для ветеранов: четыре приоритета

Буданов заявил о реформе политики для ветеранов: четыре приоритета

Ua ru
2 сентября 2026 13:12
Буданов о реформе системы поддержки ветеранов: четыре приоритета
Заседание Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перестроить государственную политику в отношении ветеранов и создать современную систему поддержки защитников и их семей. Среди ключевых направлений — медицина и протезирование, сопровождение ветеранов, ветеранские пространства, а также лечение и оздоровление. В проекте бюджета на 2027 год на поддержку ветеранов планируют заложить около 18,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

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В Украине планируют изменить систему поддержки ветеранов

Кирилл Буданов сообщил в социальных сетях, что состоялось заседание Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов, членов их семей, а также семей погибших, пленных и пропавших без вести.

Он отметил, что Президент поставил четкую задачу — перестроить государственную политику в отношении ветеранов. Речь идет об отказе от чрезмерной бюрократии и создании системы, которая позволит ветеранам быстро получать необходимую помощь.

Для Министерства по делам ветеранов определили четыре основных приоритета:

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  1. медицина и протезирование;
  2. реформа системы сопровождения;
  3. развитие ветеранских пространств;
  4. лечение и оздоровление.

Особое внимание будет уделено медицинской помощи и протезированию для защитников и освобожденных из плена. Они должны проходить четкий маршрут получения помощи без повторного сбора документов и длительного ожидания.

Буданов заявив про реформу ветеранської політики: чотири пріоритети - фото 1
Заседание. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

На поддержку ветеранов планируется выделить 18,5 млрд гривен

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, в настоящее время в Украине проживает более 1,5 миллиона ветеранов. В бюджете на 2027 год планируется предусмотреть около 18,5 миллиарда гривен на их поддержку.

Для эффективной работы системы Министерство обороны, Министерство по делам ветеранов, Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики должны наладить электронное взаимодействие.

Сопровождение ветерана планируется организовать по принципу единого маршрута — от момента увольнения со службы до полной адаптации. Также ветеранские центры в общинах должны не просто существовать формально, а непосредственно помогать людям решать проблемы на местах.

Кирилл Буданов подчеркнул, что все решения должны давать конкретный и измеримый результат. Ветераны и их семьи должны знать о своих правах и получать реальную поддержку от государства.

По итогам заседания ответственные ведомства получили конкретные задачи и сроки их выполнения.

Буданов заявив про реформу ветеранської політики: чотири пріоритети - фото 2
Пост Кирилла Буданова. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов во время форума "Украина завтра" заявил, что с 2014 года через войну прошло значительное количество украинцев. Поэтому после завершения боевых действий процесс возвращения ветеранов к гражданской жизни станет общей задачей не только государства, но и частного сектора. Глава ОП подчеркнул, что украинский бизнес не сможет оставаться в стороне от адаптации ветеранов и их возвращения к мирной жизни.

Мы сообщали, что глава Офиса президента Кирилл Буданов назвал недопустимой ситуацию с проблемами, с которыми сталкиваются ветераны. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE журналистке Галине Остаповец. Его поразили статистические данные, представленные во время презентации специального доклада омбудсмена — "так быть не может, это просто позор".

ветераны Кирилл Буданов протезирование реформа Минветеранов Сергей Корецкий
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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