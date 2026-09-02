Ветеранам хотят упростить доступ к государственным услугам

Виталий Ким. Фото: Минветеранов

В Украине планируют обновить систему ветеранской политики, чтобы ветераны получали необходимую помощь по единой схеме и не были вынуждены самостоятельно обращаться в различные государственные учреждения. Среди приоритетов — медицинская помощь, реабилитация, протезирование, сопровождение ветеранов и развитие ветеранских пространств.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие изменения готовят для ветеранов

В Министерстве по делам ветеранов отметили, что обновление политики будет проходить по четырём ключевым направлениям: медицинская помощь, реабилитация и протезирование; реформа системы специалистов по сопровождению ветеранов и ветеранок; развитие ветеранских пространств; санаторно-курортное лечение и оздоровление ветеранов, ветеранок и их семей.

В то же время в министерстве подчеркнули, что необходимо усилить взаимодействие между всеми министерствами и государственными органами, вовлеченными в ветеранскую политику.

Ветеранов хотят избавить от лишней бюрократии

Особое внимание планируется уделить обмену информацией между государственными органами. Если необходимые данные уже имеются в государственных реестрах, ветерана не должны повторно заставлять собирать справки.

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"Мы должны сделать так, чтобы человек не был курьером между ведомствами. Наша задача — наладить взаимодействие внутри государственной системы и сделать получение услуг максимально простым", — заявил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким.

Также в каждом министерстве, вовлеченном в ветеранскую политику, планируют определить ответственных за это направление. Это должно помочь быстрее координировать общие вопросы между государственными органами.

Какой будет система сопровождения ветеранов

В Минветеранов хотят создать целостную систему поддержки после увольнения человека со службы. Специалист по сопровождению должен не только консультировать ветерана, но и помогать ему проходить необходимые этапы и, при необходимости, выполнять часть процедур вместо него.

Отдельно планируется расширять цифровые услуги и обмен данными между государственными реестрами. Таким образом, ветеранам не придется повторно предоставлять информацию, которая уже имеется у государства.

Также в системе поддержки предусмотрена помощь с трудоустройством, профессиональным развитием и открытием собственного дела.

Какой план действий готовит Минветеранов

В настоящее время Министерство по делам ветеранов разрабатывает структурированный план реализации обновленной политики. В нем должны быть определены ответственные за конкретные задачи, сроки их выполнения, необходимые изменения и источники финансирования.

В ведомстве также отметили, что продолжат общаться с ветеранами, ветеранками и представителями ветеранского сообщества на местах. Полученные от них запросы планируют использовать для подготовки конкретных государственных решений.

Новини.LIVE сообщали, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов назвал четыре приоритета реформы ветеранской политики. Среди них — медицинская помощь и протезирование, реформа системы сопровождения ветеранов, развитие ветеранских пространств, а также лечение и оздоровление.

Новини.LIVE также писали, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о системных проблемах с социальной помощью и выплатами ветеранам. По его словам, трудности не зависят от конкретной воинской части или места службы, а ветераны не должны каждый раз доказывать свой статус, чтобы получить гарантированные государством права и услуги.