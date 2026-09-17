Ким сравнил расходы на ветеранов в США, Канаде и Украине

Виталий Ким. Фото: Facebook/Виталий Ким

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким 17 сентября рассказал о финансировании ветеранской политики и сравнил расходы на одного ветерана в Украине, США, Канаде и Австралии. По его словам, нынешнего финансирования в Украине недостаточно для полного обеспечения потребностей ветеранов.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Ким сравнил финансирование ветеранов в разных странах

Он отметил, что в США на одного ветерана тратят около 40 тысяч долларов в год. В Канаде этот показатель составляет около 27 тысяч долларов, а в Австралии — от 31 до 35 тысяч долларов.

"США тратят 40 тысяч долларов в год на ветеранов, причем у них 18 миллионов ветеранов. Канада, насколько я помню, — 27, Австралия — 31–35 тысяч долларов на одного ветерана. Если разделить наш бюджет, выделенный исключительно на ветеранов, мы получим 1400 гривен в год на ветеранов. Конечно, этого совершенно недостаточно", — заявил Ким.

По словам министра, в Украине уже расширяют отдельные программы поддержки ветеранов. В частности, речь идет о семейной реабилитации, лечении, восстановлении, протезировании и увеличении выплат единовременной денежной помощи. Ким пояснил, что семейная реабилитация должна помочь ветеранам проходить восстановление вместе с близкими. Такой подход предусматривает психологическую и ментальную поддержку всей семьи.

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В то же время министр подчеркнул, что сейчас главным бюджетным приоритетом остается обеспечение украинской армии в условиях войны. После ее завершения, по его словам, финансирование ветеранской политики необходимо будет существенно увеличить.

"И я считаю, что придется увеличивать, скажем так откровенно, после окончания войны в разы бюджеты. Потому что сейчас приоритет, все-таки, оружие и действующая война", — сказал Ким.

Министр также отметил, что Украина должна учитывать особенности собственного опыта, поскольку война продолжается непосредственно на территории страны. По его словам, политика в отношении ветеранов должна одновременно учитывать потребности военных, ветеранов и их семей.

Как сообщали Новини.LIVE, министр по делам ветеранов Виталий Ким 17 сентября во время брифинга в Киеве рассказал об изменениях, направленных на улучшение жизни ветеранов в Украине. По его словам, государство в первую очередь должно обеспечить базовые потребности людей, вернувшихся с военной службы.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 сентября Виталий Ким сообщил об обсуждении нового порядка действий для людей после увольнения с военной службы. Изменения предусматривают сокращение обязательных процедур и пересмотр последовательности отдельных шагов, чтобы ветераны могли быстрее оформлять необходимые выплаты.