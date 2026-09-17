Для ветеранов планируют сократить количество процедур после увольнения до трёх

Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким сообщил об обсуждении нового порядка действий для людей после увольнения с военной службы. Речь идет о сокращении количества обязательных процедур, а также об изменении последовательности отдельных шагов, чтобы ветераны могли быстрее оформлять необходимые выплаты.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Процедуры для ветеранов после увольнения планируют сократить

По словам Кима, сейчас обсуждается возможность сократить количество обязательных процедур после увольнения с военной службы с 10 до трех.

Речь идет о прохождении военно-медицинской комиссии, сдаче имущества и оружия, а также постановке на учет в ТЦК.

Постановку на учет могут сделать первой

В перспективе порядок хотят изменить. Первым шагом может стать постановка ветерана на учет в ТЦК, после чего он сможет оформить выплаты.

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В то же время в течение месяца ветеран должен пройти ВЛК. Это, по словам министра, должно позволить продолжать выплаты без задержек между увольнением с военной службы и их оформлением.

Ким добавил, что над этими изменениями работают совместно с Министерством обороны. По его словам, в ведомстве согласны с таким подходом.

Государственные услуги для ветеранов планируют перевести в цифровой формат

«Мы хотим максимально упростить и перевести в цифровой формат большинство услуг, большинство вопросов и потребностей ветеранов», — сказал Виталий Ким.

В Минветеранов цифровизацию ветеранских услуг определяюткак одно из направлений работы на 2026–2027 годы.

Какие изменения для ветеранов планируют внедрить

По словам Кима, в ходе работы над системой также будут систематизированы проблемы, с которыми сталкиваются ветераны после возвращения со службы. Среди задач — сокращение количества документов, которые человек должен подавать государству, и упрощение процедуры получения услуг и выплат.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр по делам ветеранов Виталий Ким 17 сентября на брифинге в Киеве рассказал об изменениях, которые планируется внедрить для улучшения жизни ветеранов в Украине. По его словам, в первую очередь государство должно обеспечить базовые потребности людей, вернувшихся с военной службы.

Также Новини.LIVE писали о том, что Канада выделит 40,1 млн канадских долларов, или около 1,25 млрд гривен, на поддержку украинских ветеранов и их семей. Эти средства станут первым взносом в новый международный мультидонорский ветеранский фонд, который создается для реализации Национальной стратегии ветеранской политики Украины. Об этой договоренности правительство сообщило 11 сентября.