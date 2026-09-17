Для ветеранів хочуть скоротити процедури після звільнення до трьох

Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім повідомив про обговорення нового порядку дій для людей після звільнення з військової служби. Йдеться про скорочення кількості обов’язкових процедур, а також про зміну черговості окремих кроків, щоб ветерани могли швидше оформлювати необхідні виплати.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Процедури для ветеранів після звільнення хочуть скоротити

За словами Кіма, зараз обговорюють можливість зменшити кількість обов’язкових процедур після звільнення з військової служби з 10 до трьох.

Йдеться про проходження військово-лікарської комісії, здачу майна та зброї, а також постановку на облік у ТЦК.

Постановку на облік можуть зробити першою

У перспективі порядок хочуть змінити. Першим кроком може стати постановка ветерана на облік у ТЦК, після чого він зможе оформити виплати.

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Водночас протягом місяця ветеран має пройти ВЛК. Це, за словами міністра, має дозволити продовжувати виплати без затримок між звільненням із військової служби та їх оформленням.

Кім додав, що над цими змінами працюють разом із Міністерством оборони. За його словами, у відомстві погоджуються з таким підходом.

Державні послуги для ветеранів хочуть цифровізувати

"Ми хочемо спростити якомога більше і перенести в цифру більшість послуг, більшість питань і потреб ветерану", — сказав Віталій Кім.

У Мінветеранів цифровізацію ветеранських послуг визначають одним із напрямів роботи на 2026–2027 роки.

Які зміни для ветеранів планують впровадити

За словами Кіма, під час роботи над системою також систематизують проблеми, з якими стикаються ветерани після повернення зі служби. Серед завдань — скорочення кількості документів, які людина має подавати державі, та спрощення маршруту отримання послуг і виплат.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Міністр у справах ветеранів Віталій Кім 17 вересня на брифінгу в Києві розповів про зміни, які планують впроваджувати для покращення життя ветеранів в Україні. За його словами, передусім держава має забезпечити базові потреби людей, які повернулися з військової служби.

Також Новини.LIVE писали про те, що Канада надасть 40,1 млн канадських доларів, або близько 1,25 млрд гривень, на підтримку українських ветеранів та їхніх родин. Кошти стануть першим внеском до нового міжнародного мультидонорського ветеранського фонду, який створюють для реалізації Національної стратегії ветеранської політики України. Про цю домовленість уряд повідомляв 11 вересня.