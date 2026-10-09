Кім анонсував зміни у підтримці ветеранів: які послуги з'являться

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: пресслужба Мінветеранів

В Україні планують спростити доступ ветеранів до державних послуг, налагодити обмін даними між відомствами та забезпечити супровід військових під час переходу до цивільного життя. До кінця жовтня в застосунку "Дія" мають запустити отримання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Також Міністерство у справах ветеранів України планує до кінця року відібрати щонайменше 150 ветеранів-підприємців для подальшої підтримки та доопрацювати програму "Ветеранський спорт" для роботи у 2027 році.

Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім за підсумками засідання урядового Координаційного штабу з питань реалізації державної ветеранської політики, передає Новини.LIVE.

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В Україні планують створити єдину систему супроводу ветеранів

Зазначається, що ветеранська політика має охоплювати не лише роботу одного міністерства, а й сфери медицини, соціального захисту, оборони, економіки, цифровізації та освіти. Для цього державні органи повинні працювати як єдина система.

"Ми тут не конкуренти, ми партнери. Результат буде тільки тоді, коли всі працюємо як одна система", — наголосив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.

Одним із ключових завдань є створення єдиного маршруту переходу від військової служби до цивільного життя. Після звільнення зі служби ветеран не повинен самостійно з'ясовувати, до яких установ звертатися, які документи збирати та яке відомство відповідає за необхідну допомогу.

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Для цього планують запровадити єдині стандарти ветеранських послуг у громадах і налагодити обмін даними між державними системами. Це має позбавити ветеранів необхідності повторно подавати інформацію, яка вже є в розпорядженні держави.

Кім наголосив, що робота з потребами військовослужбовців повинна починатися ще до звільнення зі служби, зокрема після поранень, захворювань або тривалого лікування. Ці завдання передбачені міжвідомчою дорожньою картою.

Що Мінветеранів планує зробити до кінця року

Серед запланованих кроків — завершення розробки концепції Державної служби супроводу та дорожньої карти її створення. Крім того, обласні військові адміністрації та Сили оборони мають отримати можливість коригувати дані в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Окрему увагу приділять програмі "Ветеранський спорт". Механізм її роботи планують доопрацювати для 2027 року, передбачивши адресне спрямування допомоги та контроль за використанням коштів.

За словами Віталія Кіма, частина необхідних рішень потребує змін до законодавства та підтримки народних депутатів, інші питання можна врегулювати рішеннями уряду й налагодженням взаємодії між міністерствами.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в держбюджеті України на 2027 рік планують передбачити понад 20 млрд грн на ветеранські програми, а фінансування хочуть збільшити ще на 3 млрд грн. Кошти мають спрямувати, зокрема, на забезпечення ветеранів житлом, грошову допомогу та психологічне відновлення. Про це повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім, зазначивши, що також тривають переговори з п’ятьма країнами щодо створення міжнародного фонду підтримки ветеранів.

Також міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявив, що Україна витрачає на одного ветерана близько 1400 грн на рік, тоді як у США цей показник становить приблизно 40 тисяч доларів. Для порівняння, у Канаді на одного ветерана спрямовують близько 27 тисяч доларів, а в Австралії — від 31 до 35 тисяч доларів щороку. Кім наголосив, що фінансування ветеранської політики в Україні необхідно суттєво збільшити після завершення війни, адже зараз головним бюджетним пріоритетом залишається забезпечення армії.