Ветеран Дмитрий Лябах получил 1,5 млн грн на развитие стоматологии

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким и ветеран войны Дмитрий Лябах. Фото: Новини.LIVE

Ветеран войны Дмитрий Лябах получил 1,5 млн гривен в виде гранта на развитие собственной стоматологической практики Dental-Side в Киеве. В стоматологическом кабинете действует специальное предложение для военных. Также его посетил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким, они обсудили детали.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Ветеран получил грант на развитие стоматологического кабинета

Сообщается, что ветеран войны Дмитрий Лябах открыл собственный стоматологический кабинет в Киеве еще в 2021 году. Сначала это было небольшое арендованное помещение с одним стоматологическим креслом. А 26 февраля 2022 года он сменил гражданскую жизнь на службу в армии, а после увольнения с военной службы возобновил работу Dental-Side.

В настоящее время стоматологический кабинет специализируется на хирургическом лечении, дентальной имплантации и эстетическом протезировании. Благодаря грантовой поддержке ветеран планирует расширить перечень услуг и внедрить новые возможности лечения.

Проект по усовершенствованию стоматологического кабинета Дмитрия Лябаха победил в конкурсной программе "Варто діяти", которую реализует Украинский ветеранский фонд Министерства по делам ветеранов Украины.

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Сейчас стоматологический кабинет уже работает, а официальное открытие ещё впереди. Грантовые средства были использованы для приобретения современного медицинского оборудования, необходимого для развития стоматологической практики.

В частности, речь идет о:

Компьютерный томограф — для проведения трехмерной диагностики и детального обследования пациентов.

Пьезотом — аппарат для ультразвуковой хирургии, который используется при соответствующих стоматологических и челюстно-лицевых вмешательствах.

Благодаря грантовому финансированию стоматологический кабинет получил современное ультразвуковое оборудование. Теперь здесь проводят не только стандартную имплантацию, но и сложные челюстно-лицевые операции, в частности пластику костных дефектов.

Стоит отметить, что в Dental-Side военные и ветераны с тяжелыми ранениями или освобожденные из плена могут получить бесплатное лечение по дентальной имплантации и протезированию в сотрудничестве с Dental Help Ukraine. Для других военнослужащих действуют скидки. Грант поможет клинике расширить возможности лечения, в частности для пациентов, нуждающихся в восстановлении после ранений.

Министр по делам ветеранов посетил стоматологическую клинику

Во время визита в Dental-Side Виталий Ким узнал, какие услуги можно получить в клинике, а также обсудил развитие ветеранского бизнеса, государственную поддержку бывших военнослужащих и возможности их трудоустройства после возвращения к гражданской жизни.

Особое внимание было уделено трудностям, с которыми сталкиваются ветераны после службы, и необходимости создавать условия для развития собственного дела.

Также речь шла о государственной программе, направленной на создание 100 тысяч рабочих мест для ветеранов. Поддержка таких предприятий, как стоматологическая практика Дмитрия Лябаха, должна способствовать профессиональной реализации и экономической самостоятельности защитников.

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким и ветеран войны Дмитрий Лябах. Фото: Новини.LIVE

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким и ветеран войны Дмитрий Лябах. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что в настоящее время ветераны, развивающие свой бизнес после службы, могут получить компенсацию до 20 тысяч гривен на приобретение товаров и оборудования для собственного бизнеса. Выплаты покрывают только подтвержденные документами расходы, а воспользоваться программой повторно невозможно.

Мы писали, что министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким анонсировал новые изменения в поддержке ветеранов. Стало известно, что в ближайшее время планируется упростить ветеранам доступ к государственным услугам и улучшить обмен данными между ведомствами. До конца октября в приложении "Дії" должны запустить услугу получения выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны.