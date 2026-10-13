Ветеран Дмитро Лябах отримав 1,5 млн грн на розвиток стоматології

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім та ветеран війни Дмитро Лябах. Фото: Новини.LIVE

Ветеран війни Дмитро Лябах отримав 1,5 млн гривень грантової підтримки на розвиток власної стоматологічної практики Dental-Side у Києві. У стоматологічному кабінеті діє спеціальна пропозиція для військових. Також до нього завів Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім, вони обговорили деталі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Ветеран отримав грант на розвиток стоматологічного кабінету

Повідомляється, що ветеран війни Дмитро Лябах відкрив власний стоматологічний кабінет у Києві ще у 2021 році. Спочатку це було невелике орендоване приміщення з одним стоматологічним кріслом. А 26 лютого 2022 року змінив цивільне життя на роботу у війську, після звільнення зі служби відновив роботу Dental-Side.

Нині стоматологія спеціалізується на хірургічному лікуванні, дентальній імплантації та естетичному протезуванні. Завдяки грантовій підтримці ветеран планує розширити перелік послуг і впровадити нові можливості лікування.

Проєкт удосконалення стоматологічного кабінету Дмитра Лябаха переміг у конкурсній програмі "Варто Діяти", яку реалізує Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів України.

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Нині стоматологічний кабінет вже працює, а офіційне відкриття ще попереду. Грантові кошти використали для придбання сучасного медичного обладнання, необхідного для розвитку стоматологічної практики.

Зокрема, йдеться про:

Комп’ютерний томограф — для проведення тривимірної діагностики та детального обстеження пацієнтів.

П’єзотом — апарат для ультразвукової хірургії, який використовують під час відповідних стоматологічних і щелепно-лицевих втручань.

Завдяки грантовому фінансуванню стоматологічний кабінет отримав сучасне ультразвукове обладнання. Тепер тут проводять не лише стандартну імплантацію, а й складні щелепно-лицеві операції, зокрема пластику кісткових дефектів.

Варто зазначити, що у Dental-Side військові та ветерани з важкими пораненнями або звільнені з полону можуть отримати безоплатне лікування з дентальної імплантації та протезування у співпраці з Dental Help Ukraine. Для інших військовослужбовців діють знижки. Грант допоможе клініці розширити можливості лікування, зокрема для пацієнтів, які потребують відновлення після поранень.

Міністр у справах ветеранів відвідав стоматологію

Під час візиту до Dental-Side Віталій Кім дізнався, які послуги можна отримати в клініці, а також обговорив розвиток ветеранського бізнесу, державну підтримку колишніх військовослужбовців і можливості їхнього працевлаштування після повернення до цивільного життя.

Окрему увагу приділили труднощам, із якими стикаються ветерани після служби, та необхідності створювати умови для розвитку власної справи.

Також ішлося про державну програму, спрямовану на створення 100 тисяч робочих місць для ветеранів. Підтримка таких підприємств, як стоматологічна практика Дмитра Лябаха, має сприяти професійній реалізації та економічній самостійності захисників.

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім та ветеран війни Дмитро Лябах. Фото: Новини.LIVE

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім та ветеран війни Дмитро Лябах. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE інформували, що наразі ветерани й ветеранки, які розвивають свою справу після служби, можуть отримати компенсацію до 20 тисяч гривень за придбання товарів і обладнання для власного бізнесу. Виплати покривають лише підтверджені документами витрати, а скористатися програмою повторно неможливо.

Ми писали, що міністр у справах ветеранів України Віталій Кім анонсував нові зміни у підтримці ветеранів. Стало відомо, що незабаром планують спростити ветеранам доступ до державних послуг і покращити обмін даними між відомствами. До кінця жовтня в "Дії" мають запустити послугу отримання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.