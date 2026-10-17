Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Реабилитация должна охватывать не только ветерана, но и его семью, — Виталий Ким

Реабилитация должна охватывать не только ветерана, но и его семью, — Виталий Ким

Ua ru
17 октября 2026 12:40
Реабилитация ветеранов в Украине будет включать поддержку семей
Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: Alamy

Около 60 % ветеранов и ветеранок после возвращения к гражданской жизни сталкиваются с проблемами в семье. Именно поэтому реабилитация должна охватывать не только самого защитника или защитницу, но и их семьи.

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как будет работать Государственная служба по сопровождению ветеранов

"Нужно работать и с ветераном, и с его семьей, чтобы сохранять семьи, иметь крепкие семьи, а значит — сильное общество", — подчеркнул министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким в эфире телемарафона "Единые новости".

Семейная поддержка будет включена в программу реабилитации и восстановления ветеранов и ветеранок.

Виталий Ким также рассказал подробности о том, как будет работать Государственная служба по сопровождению ветеранов.

Читайте также:

Главный принцип работы — не ограничиваться консультациями, а обеспечивать практическую помощь и сопровождение в решении конкретных жизненных вопросов ветерана или ветеранки.

"Мы создаем проактивную, ориентированную на человека систему, которая будет функционировать вокруг ветерана, для ветерана и вместе с ветераном. Она будет обеспечивать реальное решение всех насущных вопросов. То есть это будут не просто консультации, а конкретные услуги и дела, доведенные до результата", — отметил министр.

Реформу сопровождения ветеранов будут реализовывать в два этапа

По словам Виталия Кима, реформа будет реализовываться в два этапа.

На первом — согласование работы различных ведомств, упорядочение документооборота и его цифровизация. Это должно упростить процедуры, сократить время на оформление документов и минимизировать бюрократические препятствия.

Второй этап предусматривает совершенствование и расширение сети специалистов по сопровождению. Они должны работать как единая система, при необходимости передавать дела коллегам и координировать действия, чтобы ветераны могли получать необходимую помощь без лишних препятствий.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют упростить доступ ветеранов к государственным услугам. В частности, до конца октября в приложении "Дія" должны запустить возможность получения выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны. Также планируется поддержать ветеранов-предпринимателей и доработать программу "Ветеранский спорт" на 2027 год.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в Украине разрабатывают новую систему сопровождения ветеранов. Она предусматривает помощь специалистов на всех этапах получения услуг. Вместо самостоятельного поиска нужных учреждений ветераны смогут обратиться к специалисту, который будет координировать решение их вопросов.

семья ветераны Виталий Ким реабилитация Минветеранов
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации