Реабилитация ветеранов в Украине будет включать поддержку семей

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: Alamy

Около 60 % ветеранов и ветеранок после возвращения к гражданской жизни сталкиваются с проблемами в семье. Именно поэтому реабилитация должна охватывать не только самого защитника или защитницу, но и их семьи.

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины, передает Новини.LIVE.

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Как будет работать Государственная служба по сопровождению ветеранов

"Нужно работать и с ветераном, и с его семьей, чтобы сохранять семьи, иметь крепкие семьи, а значит — сильное общество", — подчеркнул министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким в эфире телемарафона "Единые новости".

Семейная поддержка будет включена в программу реабилитации и восстановления ветеранов и ветеранок.

Виталий Ким также рассказал подробности о том, как будет работать Государственная служба по сопровождению ветеранов.

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Главный принцип работы — не ограничиваться консультациями, а обеспечивать практическую помощь и сопровождение в решении конкретных жизненных вопросов ветерана или ветеранки.

"Мы создаем проактивную, ориентированную на человека систему, которая будет функционировать вокруг ветерана, для ветерана и вместе с ветераном. Она будет обеспечивать реальное решение всех насущных вопросов. То есть это будут не просто консультации, а конкретные услуги и дела, доведенные до результата", — отметил министр.

Реформу сопровождения ветеранов будут реализовывать в два этапа

По словам Виталия Кима, реформа будет реализовываться в два этапа.

На первом — согласование работы различных ведомств, упорядочение документооборота и его цифровизация. Это должно упростить процедуры, сократить время на оформление документов и минимизировать бюрократические препятствия.

Второй этап предусматривает совершенствование и расширение сети специалистов по сопровождению. Они должны работать как единая система, при необходимости передавать дела коллегам и координировать действия, чтобы ветераны могли получать необходимую помощь без лишних препятствий.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют упростить доступ ветеранов к государственным услугам. В частности, до конца октября в приложении "Дія" должны запустить возможность получения выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны. Также планируется поддержать ветеранов-предпринимателей и доработать программу "Ветеранский спорт" на 2027 год.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в Украине разрабатывают новую систему сопровождения ветеранов. Она предусматривает помощь специалистов на всех этапах получения услуг. Вместо самостоятельного поиска нужных учреждений ветераны смогут обратиться к специалисту, который будет координировать решение их вопросов.