Глава Минветеранов Виталий Ким. Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

В Украине планируют наладить взаимодействие между государственными учреждениями, отвечающими за оказание помощи ветеранам и их семьям, с целью упростить доступ к необходимым услугам. В частности, речь идет о согласовании работы различных ведомств, обмене информацией между государственными реестрами и сокращении количества документов, которые ветеранам приходится собирать самостоятельно.

Об этом сообщил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким после межведомственного совещания 20 октября, передает Новини.LIVE.

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Ветеранам упростят оформление помощи

По словам Кима, в настоящее время поддержка ветеранов охватывает многие направления, в частности медицинскую помощь, реабилитацию, социальную защиту, образование, трудоустройство и жилищные вопросы. Поскольку эти услуги относятся к полномочиям различных государственных органов, важно обеспечить их совместную работу, чтобы людям не приходилось самостоятельно искать нужное учреждение.

Он подчеркнул, что именно государство должно отвечать за координацию между ведомствами, а не перекладывать эту задачу на ветеранов.

"Ветеран должен получать помощь, а не искать ответственное министерство", — отметил Ким.

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Для улучшения взаимодействия в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти уже определены должностные лица, ответственные за реализацию ветеранской политики. Они должны налаживать непосредственное сотрудничество между учреждениями и следить за выполнением совместных задач.

Особое внимание будет уделено обмену данными между государственными реестрами и согласованию административных процедур. Ожидается, что это поможет снизить бюрократическую нагрузку на ветеранов, сократить необходимость повторной подачи документов и упростить получение государственных услуг.

Отмечается, что Минветеранов будет и в дальнейшем координировать работу органов власти в этом направлении. Цель — создать систему, в которой ветераны, ветеранки и их семьи смогут получать необходимую поддержку без лишних организационных трудностей.

Как писали Новини.LIVE, реабилитация после военной службы должна предусматривать поддержку не только ветеранов и ветеранок, но и их семей, ведь после возвращения к гражданской жизни около 60% из них сталкиваются с семейными проблемами. Министр по делам ветеранов Виталий Ким сообщил, что помощь семьям планируется включить в общий маршрут восстановления защитников и защитниц. По его словам, такой подход должен помочь сохранить семьи и облегчить адаптацию ветеранов к гражданской жизни.

Также сообщалось, что Министерство по делам ветеранов разработало концепцию Государственной службы сопровождения ветеранов, которая должна помогать им получать необходимые услуги без самостоятельного обращения в многочисленные учреждения. Как пояснил Виталий Ким, специалисты по сопровождению будут координировать процесс — от первого обращения до решения конкретного вопроса, а не просто предоставлять консультации. Для этого планируется внедрить принцип «единого окна», единый государственный контактный номер и расширить цифровые возможности получения услуг через приложение "Дія" и портал "Ветеран Pro".