Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

У 2027 році на житло для ветеранів планують спрямувати більше коштів, ніж цьогоріч. Обсяг фінансування має зрости на 1,2 млрд грн — до 6,9 млрд грн. Водночас нових механізмів забезпечення житлом поки не запровадили, а частину чинних програм планують переглянути.

Про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Скільки коштів виділять на житло для ветеранів у 2027 році

У 2026 році на житлові компенсації передбачили 5,7 млрд грн для близько 2 тисяч сімей. У 2027 році фінансування планують збільшити на 1,2 млрд грн — до 6,9 млрд грн. За словами Віталія Кіма, це збільшення передбачили попри скорочення бюджету.

Водночас нових механізмів забезпечення ветеранів житлом поки немає. Міністр зазначив, що наразі підтримка передбачає збільшення фінансування вже наявних програм.

"Якщо чесно, нових механізмів поки що ніяких немає, окрім як збільшення грошей по існуючим", — сказав Кім.

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Програму будівництва житла для ветеранів, яку пропонував міністр, не погодили через бюджетні обмеження та відправили на доопрацювання.

Які програми житлової підтримки доступні ветеранам

Один із механізмів підтримки — житлові ваучери номіналом 2 млн грн. За словами Кіма, комісії вже погодили 31 тисячу заявок, а 3 296 ваучерів на загальну суму 6,6 млрд грн передали на бронювання фінансування.

Також ветерани можуть скористатися програмою "єОселя", яка передбачає пільгові кредити під 3% річних. Міністр зазначив, що для тих, хто має можливість сплачувати кредит і не хоче чекати в черзі на житло, це може бути одним зі способів розв’язання житлового питання.

Крім того, готують програму житлової підтримки за участю Банку розвитку Ради Європи. Для неї підтвердили фінансування в розмірі 60 млн євро, а запуск планують у першому кварталі 2027 року. За словами Кіма, якщо програма працюватиме належним чином, її фінансування можуть збільшити.

У Мінветеранів розглядають перегляд компенсації оренди

Віталій Кім також визнав, що чинна програма компенсації оренди житла не є ефективною. Однією з причин він назвав складність оформлення документів: орендодавці мають підтверджувати здавання житла та сплачувати податки з орендного доходу, на що готові не всі.

"Вона існує, але не дуже популярна. Ми думаємо, як її переробити", — сказав міністр про програму компенсації оренди.

Новини.LIVE інформували, що в Україні бракує військових психологів для реабілітації ветеранів, а система допомоги залишається перевантаженою. За словами міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, щороку випускають не більше 20 фахівців, які спеціалізуються на ПТСР. Також він наголосив на необхідності забезпечити доступ до якісної психологічної допомоги не лише у великих містах, а й у невеликих і прифронтових громадах.

Новини.LIVE писали, що в Україні планують спростити доступ ветеранів та їхніх родин до державних послуг завдяки координації роботи різних відомств. Міністр у справах ветеранів Віталій Кім наголосив, що держава має самостійно узгоджувати роботу установ, а не змушувати людей шукати відповідальне міністерство. Також планують налагодити обмін даними між державними реєстрами та скоротити кількість документів, які ветеранам потрібно подавати самостійно.