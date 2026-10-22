Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

В Україні зберігається великий дефіцит військових психологів, які надають реабілітаційну та психологічну допомогу ветеранам. Попри збільшення кількості спеціалістів, система залишається перевантаженою, а особливо бракує фахівців, які розуміються на ПТСР.

Про це в ефірі "Ранок.LIVE" розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

Реклама

В Україні не вистачає фахівців для ветеранів

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім повідомив в прямому ефірі Новини.LIVE, що наразі недостатньо спеціалістів для якісної реабілітації ветеранів. За його словами, зараз система перевантажена, адже фокус уваги направлений на Сили оборони, на бійців, що повертаються на фронт. Тому можливості допомоги для ветеранів залишаються обмеженими.

Ба більше, на його думку, такий гострий дефіцит спеціалістів в Україні буде продовжуватись. Він наголосив, що наразі фахових військових психологів, які розуміють, що таке ПТСР та як з ним поводитись, "випускається не більше 20-ти в рік".

"Мені розповідали, що спеціалізованих військових психологів, які розуміють, що таке ПТСР, випускається не більше 20 на рік. Тобто катастрофічно не вистачає", — зазначив Кім.

Читайте також:

Міністр наголосив, що якісне виконання роботи фахівців є пріоритетом, а зробити це дуже швидко, на жаль, неможливо.

Міністерство обговорює збільшення підготовки фахівців

Ще одним викликом для успішної реабілітації ветеранів — це місцеперебування фахівців, адже наразі вони переважно зосереджені у великих містах. На думку міністра, головне завдання влади — забезпечити доступ до якісної реабілітації ветеранів також у невеликих і прифронтових громадах:

"Наше завдання — збільшити не так, як кількість, а якість фахівців і забезпечити, щоб цю послугу змогли отримати абсолютно всі. Тому зараз є певна концентрація в великих містах, там, де більше людей, фахівців, там плюс-мінус можна отримати всі ці послуги. Для нас завдання стоїть виклик, щоб ці послуги отримували у всіх територіальних громадах, у маленьких, старостатах, прифронтових територіях... Тому це завдання набагато складніше, ніж красива картинка про допомогу", — заявив Кім.

Ми писали, що міністр у справах ветеранів України Віталій Кім після міжвідомчої наради розповів, що наразі планується посилити координацію між державними установами. Йдеться про установи, які надають підтримку ветеранам та їхнім родинам, аби зробити отримання необхідних послуг простішим.

Новини.LIVE інформували, що на думку Віталія Кіма, реабілітація необхідна не лише колишньому воїну, а й і його родині. Він заявив, що 60% ветеранів стикаються з проблемами в сім'ї після повернення з фронту.