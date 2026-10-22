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Главная Новости дня Виталий Ким: в Украине не хватает специалистов по реабилитации ветеранов

Виталий Ким: в Украине не хватает специалистов по реабилитации ветеранов

Ua ru
22 октября 2026 17:49
Эксклюзив
В Украине не хватает специалистов по реабилитации ветеранов — Виталий Ким facebook.com/VitaliiKimOffical
Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

В Украине по-прежнему наблюдается значительный дефицит военных психологов, оказывающих реабилитационную и психологическую помощь ветеранам. Несмотря на увеличение числа специалистов, система остается перегруженной, при этом особенно не хватает специалистов, разбирающихся в ПТСР.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким.

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В Украине не хватает специалистов для ветеранов

Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким сообщил в прямом эфире Новини.LIVE, что в настоящее время не хватает специалистов для качественной реабилитации ветеранов. По его словам, сейчас система перегружена, ведь основное внимание уделяется Силам обороны и бойцам, возвращающимся на фронт. Поэтому возможности оказания помощи ветеранам остаются ограниченными.

Более того, по его мнению, такой острый дефицит специалистов в Украине будет продолжаться. Он подчеркнул, что в настоящее время профессиональных военных психологов, которые понимают, что такое ПТСР и как с ним обращаться, "выпускается не более 20 в год".

"Мне рассказывали, что специализированных военных психологов, понимающих, что такое ПТСР, выпускается не более 20 в год. То есть их катастрофически не хватает", — отметил Ким.

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Министр подчеркнул, что качественное выполнение работы специалистами является приоритетом, а сделать это очень быстро, к сожалению, невозможно.

Министерство обсуждает расширение подготовки специалистов

Еще одним вызовом для успешной реабилитации ветеранов является местонахождение специалистов, ведь сейчас они в основном сосредоточены в крупных городах. По мнению министра, главная задача властей — обеспечить доступ к качественной реабилитации ветеранов также в небольших и прифронтовых общинах:

"Наша задача — повысить не столько количество, сколько качество специалистов и обеспечить, чтобы эту услугу смогли получить абсолютно все. Поэтому сейчас наблюдается определенная концентрация в крупных городах: там, где больше людей и специалистов, там, плюс-минус, можно получить все эти услуги. Перед нами стоит сложная задача — обеспечить предоставление этих услуг во всех территориальных общинах, в маленьких, в старостатах, на прифронтовых территориях... Поэтому эта задача гораздо сложнее, чем красивая картинка о помощи", — заявил Ким.

Мы писали, что министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким после межведомственного совещания сообщил, что в настоящее время планируется усилить координацию между государственными учреждениями. Речь идет об учреждениях, которые оказывают поддержку ветеранам и их семьям, чтобы упростить получение необходимых услуг.

Новини.LIVE сообщали, что, по мнению Виталия Кима, реабилитация необходима не только бывшему воину, но и его семье. Он заявил, что 60% ветеранов сталкиваются с проблемами в семье после возвращения с фронта.

Украина ветераны Виталий Ким реабилитация Минветеранов
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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