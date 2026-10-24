Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

В 2027 году на жилье для ветеранов планируется выделить больше средств, чем в этом году. Объем финансирования должен увеличиться на 1,2 млрд грн — до 6,9 млрд грн. В то же время новые механизмы обеспечения жильем пока не введены, а часть действующих программ планируется пересмотреть.

Об этом министр по делам ветеранов Виталий Ким рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

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Сколько средств выделят на жилье для ветеранов в 2027 году

В 2026 году на жилищные компенсации предусмотрено 5,7 млрд грн для около 2 тысяч семей. В 2027 году финансирование планируется увеличить на 1,2 млрд грн — до 6,9 млрд грн. По словам Виталия Кима, это увеличение предусмотрено несмотря на сокращение бюджета.

В то же время новых механизмов обеспечения ветеранов жильем пока нет. Министр отметил, что в настоящее время поддержка предусматривает увеличение финансирования уже существующих программ.

"Если честно, новых механизмов пока никаких нет, кроме увеличения финансирования существующих программ", — сказал Ким.

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Программа строительства жилья для ветеранов, которую предлагал министр, не была одобрена из-за бюджетных ограничений и отправлена на доработку.

Какие программы жилищной поддержки доступны ветеранам

Один из механизмов поддержки — жилищные ваучеры номиналом 2 млн грн. По словам Кима, комиссии уже одобрили 31 тысячу заявок, а 3 296 ваучеров на общую сумму 6,6 млрд грн передали на бронирование финансирования.

Также ветераны могут воспользоваться программой "єОселя", которая предусматривает льготные кредиты под 3% годовых. Министр отметил, что для тех, кто имеет возможность выплачивать кредит и не хочет ждать в очереди на жилье, это может стать одним из способов решения жилищного вопроса.

Кроме того, готовится программа жилищной поддержки при участии Банка развития Совета Европы. Для неё подтвердили финансирование в размере 60 млн евро, а запуск планируют в первом квартале 2027 года. По словам Кима, если программа будет работать должным образом, её финансирование могут увеличить.

В Минветеранов рассматривают пересмотр компенсации аренды

Виталий Ким также признал, что действующая программа компенсации аренды жилья неэффективна. Одной из причин он назвал сложность оформления документов: арендодатели должны подтверждать сдачу жилья в аренду и платить налоги с арендного дохода, на что готовы не все.

"Она существует, но не очень популярна. Мы думаем, как её переработать", — сказал министр о программе компенсации аренды.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине не хватает военных психологов для реабилитации ветеранов, а система помощи остается перегруженной. По словам министра по делам ветеранов Виталия Кима, ежегодно выпускается не более 20 специалистов, специализирующихся на ПТСР. Также он подчеркнул необходимость обеспечить доступ к качественной психологической помощи не только в крупных городах, но и в небольших и прифронтовых населенных пунктах.

Новини.LIVE писали, что в Украине планируют упростить доступ ветеранов и их семей к государственным услугам благодаря координации работы различных ведомств. Министр по делам ветеранов Виталий Ким подчеркнул, что государство должно самостоятельно координировать работу учреждений, а не заставлять людей искать ответственное министерство. Также планируется наладить обмен данными между государственными реестрами и сократить количество документов, которые ветеранам необходимо подавать самостоятельно.