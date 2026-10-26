Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. Фото: facebook.com/VitaliiKimOffical

В 2027 году на жилищные программы для ветеранов выделено почти 7 млрд грн. Отдельно рассматриваются вопросы обеспечения жильем ветеранов со статусом ВПЛ и семей погибших военнослужащих. Также удалось урегулировать вопрос выплат для 76 ветеранов-переселенцев, которые ранее не попали в соответствующие списки.

Об этом рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Сколько денег предусмотрено на жилье для ветеранов

По словам Виталия Кима, в 2026 году на выплаты для приобретения жилья ветеранам предусмотрено 5,69 млрд грн. На 2027 год заложено 6,9 млрд грн — на 1,2 млрд грн больше.

Помимо основных направлений, предусмотрены отдельные программы кредитования и жилищные ваучеры на 2 млн грн в рамках программ Минрегиона. Министр отметил, что планирует дополнительно проработать вопрос финансирования этих программ на 2026–2027 годы совместно с представителем профильного комитета.

Отдельно министерство урегулировало вопрос 76 ветеранов со статусом ВПЛ, которые ранее не попали в списки на выплаты из-за несогласованностей. Эту проблему, по словам министра, удалось решить.

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Какие жилищные вопросы ветеранов еще требуют решения

Особое внимание уделяется семьям погибших военных, в частности тем, чьи родные погибли до 2022 года. Как пояснил Ким, в этом случае проблема заключается не в финансировании, а в отсутствии необходимой процедуры:

"Отдельная категория — это семьи погибших до 2022 года. Там тоже есть вопросы, которые нужно решить с семьями погибших. И там вопрос стоит не в деньгах, а в процедуре, которой не существует. Это вопрос, который сейчас мы должны решить".

Также подготовлен проект правительственного решения о возобновлении жилищной компенсации для отдельных категорий участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц.

Предусмотрено финансирование компенсации на приобретение жилья ориентировочно для 2 150 человек. Кроме того, принято решение одополнительном выделении 1 млрд грн, что позволит обеспечить жильем ещё почти 380 ветеранов.

Параллельно прорабатываются вопросы компенсации за аренду жилья.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине не хватает военных психологов, способных оказывать ветеранам качественную реабилитационную помощь, в частности при ПТСР. По словам министра по делам ветеранов Виталия Кима, таких специалистов готовят не более 20 в год. В то же время власти стремятся обеспечить доступ к реабилитационным услугам не только в крупных городах, но и в небольших и прифронтовых населенных пунктах.

Новини.LIVE писали, что в Украине планируют упростить доступ ветеранов и их семей к государственным услугам. Для этого будут координировать работу различных ведомств, налаживать обмен данными между реестрами и сокращать количество необходимых документов. Государство должно координировать оказание помощи, чтобы ветераны не тратили время на поиск ответственных учреждений, сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким.