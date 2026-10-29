Народный депутат Виталий Войцеховский. Фото: facebook.com/v.voitsekhivskyi/

Народный депутат Украины Виталий Войцеховский заявил, что, по информации его собеседников, большинство жителей оккупированных Олешек хотят жить в Украине. В то же время государство до сих пор не может обеспечить всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) даже временным жильем. Депутат подчеркнул, что людям нужны не только кров, но и понимание того, на какую помощь они могут рассчитывать в дальнейшем.

Об этом Войцеховский заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Россия предлагала жителям Олешок по 4 млн рублей

По словам Виталия Войцеховского, российское правительство предлагало жителям оккупированных Олешек деньги.

"Российское правительство давало по 4 миллиона рублей, и многие брали российский паспорт, ну, не многие, были такие люди, которые покупали жилье в Краснодарском крае, кто-то возле Симферополя", — рассказал нардеп.

В то же время, по его словам, часть украинцев впоследствии вернулась на подконтрольную Украине территорию. Большинство людей, которые до сих пор остаются в оккупированном городе, также хотят жить в Украине.

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"Но здесь стоит вопрос. Россияне дают 4 миллиона рублей, а мы сегодня не можем даже всем дать временное убежище", — отметил Войцеховский.

История семьи из Олешек

Войцеховский рассказал о семье, с которой до сих пор поддерживает связь. Люди лишились собственного дома после подрыва Каховской ГЭС. После смерти родителей депутат подарил им дом, в котором сам вырос.

По словам Войцеховского, семья отказалась от российского паспорта и денег. После освобождения Херсона люди уехали из зоны оккупации. Теперь они живут в Черкасской области.

"И как только освободили Херсон, они в летних тапочках, на машине, которая уцелела, с кошкой и собакой проехали в Херсон, и сегодня они уже живут в Черкасской области. Это настоящие наши украинцы", — сказал народный депутат.

Войцеховский раскритиковал работу Минсоцполитики

Депутат заявил, что подписал письмо об отставке министра социальной политики. Он считает, что государственная политика в отношении переселенцев требует срочных изменений.

"Политика правительства, а это значит политика государства, в этом плане провалена. И нам нужно очень быстро исправлять эту ситуацию", — заявил Войцеховский.

Он также выразил недовольство работой предыдущего ведомства. По словам депутата, до 22 октября 2026 года вопросами поддержки ВПЛ занималось Минсоцполитики. После этого соответствующие полномочия перешли к новому Министерству по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Войцеховский предположил, что перед передачей полномочий предыдущее министерство могло уделять этой проблеме меньше внимания.

Что предлагают изменить в поддержке ВПЛ

Войцеховский призвал предусмотреть необходимую поддержку переселенцев в государственном бюджете на 2027 год.

"Мы должны зафиксировать их базовые потребности, должны включить это в реестр, который будет создан в соответствии с новым законом", — заявил депутат.

По его мнению, люди должны понимать, на какую помощь могут рассчитывать и где смогут жить в дальнейшем.

"Если мы сегодня даже перспективу этим людям не дадим, извините, кто-то может выбрать и Россию", — подчеркнул Войцеховский.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что с начала 2026 года почти 9800 украинцев выехали с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию. Представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Ольга Алтунина отмечала, что темпы выезда уже почти достигли показателя за весь 2025 год.

Также Новини.LIVE писали, что в проекте государственного бюджета на 2027 год на жилищные программы для ветеранов планируется выделить почти 7 млрд грн. Отдельно прорабатываются вопросы обеспечения жильем ветеранов со статусом ВПЛ и семей погибших военных. Кроме того, удалось урегулировать вопрос выплат для 76 ветеранов-переселенцев, которые ранее не попали в соответствующие списки.