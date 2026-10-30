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Головна Новини дня Все підготовлено на високому рівні: Лубінець про евакуацію з Олешок

Все підготовлено на високому рівні: Лубінець про евакуацію з Олешок

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30 жовтня 2026 10:19
Евакуація з Олешок: підготовлено 25 автобусів для людей facebook.com/dmytro.lubinets
Російська омбудсманка Яна Лантратова та Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

В Олешки готуються доставити гуманітарну допомогу для місцевих жителів. Цивільним, які бажають залишити місто, обіцяють забезпечити можливість безпечного виїзду. Для цього підготували 25 автобусів на 750 місць і швидкі допомоги для маломобільних людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дмитра Лубінця у п'ятницю, 30 жовтня.

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Гуманітарна місія в Олешках: деталі від Лубінця

Сьогодні зранку, 30 жовтня, Дмитро Лубінець перебуває в Армянську, де разом з уповноваженою з прав людини у РФ Яною Лантратовою координує подальші дії в межах гуманітарної місії. До висвітлення її перебігу також долучилися журналісти з трьох країн.

За словами омбудсмана, підготовка до місії відбувається на високому рівні. Гуманітарну допомогу везуть для жителів Олешок. Особливу увагу приділятимуть людям похилого віку, особам з інвалідністю та тим, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе.

Окремим напрямом роботи є організація виїзду цивільного населення. Для тих, хто вирішить залишити Олешки, передбачили можливість безпечної евакуації. Водночас жителі, які захочуть залишитися, зможуть отримати необхідну гуманітарну підтримку.

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Для перевезення людей підготували 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних.

Лубінець наголосив на важливості режиму тиші

Омбудсман також звернув увагу на необхідність дотримання режиму тиші обома сторонами. Він подякував українським Силам оборони, Яні Лантратовій — за взаємодію під час проведення місії, а першій леді США Меланії Трамп — за посередництво та координацію.

Завершуючи повідомлення, Лубінець наголосив, що робота над гуманітарною місією триває, і пообіцяв інформувати про наступні кроки та результати:

"Зараз не менш важливо дотримуватися режиму тиші обома сторонами. Окрема вдячність нашим Силам Оборони України. Ми продовжуємо працювати. Дякую Уповноваженій з прав людини в РФ Яні Лантратовій за взаємодію у проведенні цієї місії.Особлива подяка Першій леді США Меланії Трамп за посередництво та координацію.

Робота триває. Інформуватиму про подальші кроки та результати".

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Скриншот заяви Дмитра Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 29 жовтня 2026 року перша леді США Меланія Трамп повідомила про завершення розмінування доріг до окупованих Олешок на Херсонщині. За її словами, підготовка до гуманітарної місії перебуває на завершальному етапі, а всі узгоджені з Україною та Росією маршрути розчищені для безпечного проїзду. Незабаром до міста має прибути колона з продовольством, чистою водою, медикаментами та іншою необхідною допомогою.

Новини.LIVE писали, що 29 жовтня ввечері делегація представників України, США та Росії прибула до пункту відправлення гуманітарної допомоги в окуповані Олешки на Херсонщині. Доставлення вантажу до міста планують розпочати 30 жовтня. За словами Давида Арахамії, на місці також присутні журналісти з трьох країн, які висвітлюватимуть перебіг гуманітарної місії.

Новини.LIVE повідомляли, що підготовкою гуманітарної місії в окупованих Олешках з боку США займається Марк Бекман — приватний консультант Меланії Трамп і продюсер документального фільму про неї. Його професійна діяльність пов’язана переважно з маркетингом, медіа та культурними проєктами, а офіційної посади в уряді США він не має. За словами журналіста Остапа Яриша, у Бекмана також немає задокументованого досвіду дипломатичної, політичної чи гуманітарної роботи.

евакуація Херсонська область Дмитро Лубінець омбудсмен війна в Україні Меланія Трамп ТОТ Олешки
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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