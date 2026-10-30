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Все подготовлено на высоком уровне: Лубинец об эвакуации из Олешек

Ua ru
30 октября 2026 10:19
Эвакуация из Олешек: подготовлено 25 автобусов для людей facebook.com/dmytro.lubinets
Российский омбудсмен Яна Лантратова и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

В Олешках готовятся доставить гуманитарную помощь местным жителям. Граждан, желающих покинуть город, обещают обеспечить возможность безопасного выезда. Для этого подготовлено 25 автобусов на 750 мест и машины скорой помощи для людей с ограниченной подвижностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дмитрия Лубинца в пятницу, 30 октября.

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Гуманитарная миссия в Олешках: подробности от Лубинца

Сегодня утром, 30 октября, Дмитрий Лубинец находится в Армянске, где вместе с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой координирует дальнейшие действия в рамках гуманитарной миссии. К освещению её хода также присоединились журналисты из трёх стран.

По словам омбудсмена, подготовка к миссии проходит на высоком уровне. Гуманитарную помощь везут для жителей Олешек. Особое внимание будет уделяться пожилым людям, лицам с инвалидностью и тем, кто из-за состояния здоровья или других обстоятельств не может самостоятельно позаботиться о себе.

Отдельным направлением работы является организация выезда гражданского населения. Для тех, кто решит покинуть Олешки, предусмотрена возможность безопасной эвакуации. В то же время жители, желающие остаться, смогут получить необходимую гуманитарную поддержку.

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Лубинец подчеркнул важность режима тишины

Омбудсмен также обратил внимание на необходимость соблюдения режима тишины обеими сторонами. Он поблагодарил украинские Силы обороны, Яну Лантратову — за взаимодействие во время проведения миссии, а первую леди США Меланию Трамп — за посредничество и координацию.

Завершая сообщение, Лубинец подчеркнул, что работа над гуманитарной миссией продолжается, и пообещал информировать о следующих шагах и результатах:

"Сейчас не менее важно соблюдать режим тишины обеими сторонами. Отдельная благодарность нашим Силам обороны Украины. Мы продолжаем работать. Благодарю Уполномоченную по правам человека в РФ Яну Лантратову за взаимодействие в проведении этой миссии. Особая благодарность первой леди США Мелании Трамп за посредничество и координацию.

Работа продолжается. Буду информировать о дальнейших шагах и результатах".

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Скриншот заявления Дмитрия Лубинца/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 29 октября 2026 года первая леди США Мелания Трамп сообщила о завершении разминирования дорог к оккупированным Олешковым в Херсонской области. По её словам, подготовка к гуманитарной миссии находится на завершающем этапе, а все согласованные с Украиной и Россией маршруты расчищены для безопасного проезда. В ближайшее время в город должна прибыть колонна с продовольствием, чистой водой, медикаментами и другой необходимой помощью.

Новини.LIVE сообщали, что 29 октября вечером делегация представителей Украины, США и России прибыла в пункт отправки гуманитарной помощи в оккупированные Олешки в Херсонской области. Доставку груза в город планируют начать 30 октября. По словам Давида Арахамии, на месте также присутствуют журналисты из трех стран, которые будут освещать ход гуманитарной миссии.

Новини.LIVE сообщали, что подготовкой гуманитарной миссии в оккупированных Олешках со стороны США занимается Марк Бекман — частный консультант Мелании Трамп и продюсер документального фильма о ней. Его профессиональная деятельность связана преимущественно с маркетингом, медиа и культурными проектами, а официальной должности в правительстве США у него нет. По словам журналиста Остапа Яриша, у Бекмана также нет задокументированного опыта дипломатической, политической или гуманитарной работы.

эвакуация Херсонская область Дмитрий Лубинец омбудсмен война в Украине Мелания Трамп ВОТ Олешки
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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