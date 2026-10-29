Оккупированные Олешки. Скриншот из видео: facebook.com/34obrmp

Подготовкой гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области с американской стороны занимается Марк Бекман, частный консультант первой леди США Мелании Трамп. Как отметил украинский журналист Остап Яриш, профессиональная деятельность Бекмана связана преимущественно с маркетингом, СМИ и культурными проектами, тогда как задокументированного опыта дипломатической, политической или гуманитарной работы у него нет. Бекман также не занимает официальной должности в правительстве США.

Об этом написал Остап Яриш в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Какой опыт имеет Марк Бекман

Бекман основал рекламное агентство DMA United. Оно сотрудничает с известными брендами в сферах моды, развлечений и спорта.

С Меланией Трамп его связывает многолетнее сотрудничество над медийными и бизнес-проектами. Среди них — документальный фильм «Мелания», вышедший в 2026 году. По информации Яриша, производство картины финансировала компания Amazon.

В соцсетях Бекман называет себя «эксклюзивным старшим советником». В то же время журналист обратил внимание на отсутствие в его профессиональном портфолио опыта в нескольких важных для такой миссии сферах.

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"Портфолио Бекмана не включает дипломатического, политического или гуманитарного опыта работы", — написал Яриш.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в четверг, 29 октября, украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем отправилась в направлении временно оккупированных Олешек. Ее участники должны доставить гуманитарную помощь людям, оставшимся в городе, и работать над обеспечением возможности их безопасного выезда. Миссия проходит в рамках договоренностей, достигнутых при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп. Первую партию помощи планируют доставить 30 октября.

Также Новини.LIVE сообщали, что Мелания Трамп сообщила об участии четырёх журналистов американского телеканала Newsmax. Они должны прибыть в Олешки и независимо документировать ход гуманитарной миссии.