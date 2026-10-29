Окуповані Олешки. Скриншот із відео: facebook.com/34obrmp

Підготовкою гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області з американського боку займається Марк Бекман, приватний консультант першої леді США Меланії Трамп. Як звернув увагу український журналіст Остап Яриш, професійна діяльність Бекмана пов'язана переважно з маркетингом, медіа та культурними проєктами, тоді як задокументованого досвіду дипломатичної, політичної чи гуманітарної роботи він не має. Бекман також не обіймає офіційної посади в уряді США.

Про це написав Остап Яриш у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Який досвід має Марк Бекман

Бекман заснував рекламну агенцію DMA United. Вона співпрацює з відомими брендами у сферах моди, розваг і спорту.

Із Меланією Трамп його пов'язує багаторічна співпраця над медійними та бізнес-проєктами. Серед них — документальний фільм "Меланія", який вийшов у 2026 році. За інформацією Яриша, виробництво стрічки фінансував Amazon.

У соцмережах Бекман називає себе "ексклюзивним старшим радником". Водночас журналіст звернув увагу на відсутність у його професійному портфоліо досвіду в кількох важливих для такої місії сферах.

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"Портфоліо Бекмана не включає дипломатичного, політичного, чи гуманітарного досвіду роботи", — написав Яриш.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у четвер, 29 жовтня, українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку тимчасово окупованих Олешок. Її учасники мають доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в місті, та працювати над забезпеченням можливості їхнього безпечного виїзду. Місія відбувається в межах домовленостей, досягнутих за сприяння та координації першої леді США Меланії Трамп. Першу партію допомоги планують доставити 30 жовтня.

Також Новини.LIVE писали, що Меланія Трамп повідомила про участь чотирьох журналістів американського телеканалу Newsmax. Вони мають прибути до Олешок і незалежно документувати перебіг гуманітарної місії.