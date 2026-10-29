Временно оккупированные Олешки. Фото: facebook.com/34obrmp

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что делегация из представителей Украины, Соединённых Штатов Америки и России добралась до пункта, откуда будет доставлена помощь во временно оккупированные Олешки Херсонской области. Известно, что это произойдет уже завтра, 30 октября.

Об этом Давид Арахамия сообщил в соцсетях в четверг, 29 октября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Доставка помощи в Олешки

"Делегация из представителей Украины, США и РФ добралась до пункта, откуда завтра будет доставляться помощь в Олешки", — отметил Арахамия.

По его словам, на месте также присутствуют представители средств массовой информации трех стран. Они нужны для обеспечения максимально прозрачного проведения очередного этапа гуманитарной миссии.

Пост Арахамии. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 29 октября в социальных сетях появились сообщения о вероятном вывозе российскими военными жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области в неизвестном направлении. В Офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отреагировали на эти заявления.

Читайте также:

Известно, что в Олешки отправятся четверо журналистов американского телеканала Newsmax. По словам первой леди США Мелании Трамп, они будут освещать гуманитарную миссию независимо от её организаторов.