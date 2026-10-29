Представители Украины, США и РФ прибыли в пункт отправки груза в Олешки
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что делегация из представителей Украины, Соединённых Штатов Америки и России добралась до пункта, откуда будет доставлена помощь во временно оккупированные Олешки Херсонской области. Известно, что это произойдет уже завтра, 30 октября.
Об этом Давид Арахамия сообщил в соцсетях в четверг, 29 октября, передает Новини.LIVE.
Доставка помощи в Олешки
"Делегация из представителей Украины, США и РФ добралась до пункта, откуда завтра будет доставляться помощь в Олешки", — отметил Арахамия.
По его словам, на месте также присутствуют представители средств массовой информации трех стран. Они нужны для обеспечения максимально прозрачного проведения очередного этапа гуманитарной миссии.
Как писали Новини.LIVE, 29 октября в социальных сетях появились сообщения о вероятном вывозе российскими военными жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области в неизвестном направлении. В Офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека отреагировали на эти заявления.
Известно, что в Олешки отправятся четверо журналистов американского телеканала Newsmax. По словам первой леди США Мелании Трамп, они будут освещать гуманитарную миссию независимо от её организаторов.