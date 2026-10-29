Представники України, США та РФ дісталися пункту відправки вантажу в Олешки
Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що делегація з представників України, Сполучених Штатів Америки та Росії дісталася до пункті, з якого доставлять допомогу в тимчасово окуповані Олешки Херсонської області. Відомо, що це відбудеться вже завтра, 30 жовтня.
Про це Давид Арахамія повідомив у соцмережах у четвер, 29 жовтня, передає Новини.LIVE.
Доставка допомоги в Олешки
"Делегація з представників України, США та РФ дісталася до пункту, з якого завтра буде доставлятися допомога в Олешки", — зазначив Арахамія.
За його словами, на місці також присутні представники Засобів масових інформацій трьох країн. Вони потрібні, аби забезпечити максимально прозоре проведення чергового етапу гуманітарної місії.
Як писали Новини.LIVE, 29 жовтня у соціальних мережах з’явилися повідомлення про ймовірне вивезення російськими військовими жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині в невідомому напрямку. В Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відреагували на ці заяви.
Відомо, що до Олешок вирушать четверо журналістів американського телеканалу Newsmax. За словами першої леді США Меланії Трамп, вони висвітлюватимуть гуманітарну місію незалежно від її організаторів.