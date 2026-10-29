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Головна Новини дня Представники України, США та РФ дісталися пункту відправки вантажу в Олешки

Представники України, США та РФ дісталися пункту відправки вантажу в Олешки

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29 жовтня 2026 19:05
Делегація України, США та Росії прибула для організації доставки допомоги в Олешки facebook.com/34obrmp
Тимчасово окуповані Олешки. Фото: facebook.com/34obrmp

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що делегація з представників України, Сполучених Штатів Америки та Росії дісталася до пункті, з якого доставлять допомогу в тимчасово окуповані Олешки Херсонської області. Відомо, що це відбудеться вже завтра, 30 жовтня.

Про це Давид Арахамія повідомив у соцмережах у четвер, 29 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Доставка допомоги в Олешки

"Делегація з представників України, США та РФ дісталася до пункту, з якого завтра буде доставлятися допомога в Олешки", — зазначив Арахамія.

За його словами, на місці також присутні представники Засобів масових інформацій трьох країн. Вони потрібні, аби забезпечити максимально прозоре проведення чергового етапу гуманітарної місії.

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Допис Арахамії. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 29 жовтня у соціальних мережах з’явилися повідомлення про ймовірне вивезення російськими військовими жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині в невідомому напрямку. В Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відреагували на ці заяви.

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Відомо, що до Олешок вирушать четверо журналістів американського телеканалу Newsmax. За словами першої леді США Меланії Трамп, вони висвітлюватимуть гуманітарну місію незалежно від її організаторів. 

Давид Арахамія США Україна Росія Олешки
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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