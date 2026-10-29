Окуповані Олешки. Скриншот із відео: facebook.com/34obrmp

У четвер, 29 жовтня, у мережі поширили інформацію про те, що російські військові нібито вивозять мешканців тимчасово окупованих Олешок Херсонської області в невідомому напрямку без участі омбудсманів та їхніх команд. Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини прокоментував ці повідомлення.

Про це офіційні представники офісу повідомили Новини.LIVE.

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Що відповіли в Офісі омбудсмана

В Офісі омбудсмана наголосили, що наразі не можуть підтвердити інформацію про дії російської сторони.

"Ми наразі не маємо підтвердження щодо таких дій з боку російської сторони", — зазначили в установі.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що українська сторона формує гуманітарний вантаж для мешканців Олешок. Його планують доставити до міста 30 жовтня. Для проведення місії сторони погодили режим тиші, який запровадили 27 жовтня за сприяння США. Наразі триває розмінування доріг, необхідних для безпечного пересування та проведення гуманітарної операції.

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Також Новини.LIVE писали про те, що в четвер, 29 жовтня, українська делегація вирушила в напрямку Олешок для участі в гуманітарній місії. Її учасники мають допомогти цивільним, які залишаються в місті, та працювати над забезпеченням можливості безпечного виїзду. Місію проводять у межах домовленостей, досягнутих за сприяння та координації першої леді США Меланії Трамп.