Оккупированные Олешки. Скриншот из видео: facebook.com/34obrmp

В четверг, 29 октября, в сети распространилась информация о том, что российские военные якобы вывозят жителей временно оккупированных Олешек Херсонской области в неизвестном направлении без участия омбудсменов и их команд. Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека прокомментировал эти сообщения.

Об этом официальные представители офиса сообщили Новини.LIVE.

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Что ответили в Офисе омбудсмена

В Офисе омбудсмена подчеркнули, что на данный моментне могут подтвердить информацию о действиях российской стороны.

"У нас пока нет подтверждения таких действий со стороны российской стороны", — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинская сторона формирует гуманитарный груз для жителей Олешек. Его планируют доставить в город 30 октября. Для проведения миссии стороны согласовали режим тишины, который ввели 27 октября при содействии США. Сейчас продолжается разминирование дорог, необходимых для безопасного передвижения и проведения гуманитарной операции.

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Также Новини.LIVE писали о том, что в четверг, 29 октября, украинская делегация отправилась в сторону Олешек для участия в гуманитарной миссии. Ее участники должны помочь оставшимся в городе мирным жителям и работать над обеспечением возможности безопасного выезда. Миссия проводится в рамках договоренностей, достигнутых при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.