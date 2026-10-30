Первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что дороги к оккупированным Олешкам Херсонской области разминированы. По ее слова, подготовка к гуманитарной миссии уже на завершающей стадии и скоро в населенный пункт заедет колонна, чтобы предоставить местным жителям помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Мелании Трамп в соцсети Х.

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Что сказал первая леди США о подготовке к гуманитарной миссии в Олешках

"Гуманитарные дороги разминированы. Операции по разминированию завершены, подготовка к гуманитарной миссии находится на завершающей стадии", — написала Мелания Трамп.

По ее словам, все обозначенные маршруты, созданные совместно с Украиной и Россией, расчищены для безопасного проезда в Олешки.

"Вскоре колонна въедет в Олешки, чтобы доставить жителям города продовольствие, чистую воду, медикаменты и другую необходимую помощь", — резюмировала первая леди США.

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Отметим, что Мелания Трамп в этой публикации сделала репост уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, который тоже сообщил, что маршруты для гуманитарной миссии разминированы.

Как сообщили Новини.LIVE, в четверг 29 октября украинская делегация отправилась в Олешки для выполнения гуманитарной миссии. Миссия проходит в рамках договоренностей, достигнутых при содействии и координации Мелании Трамп.

Также мы писали, что по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, режим прекращения огня в Олешках должен продлится до вечера 1 ноября.