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Головна Новини дня Меланія Трамп підтвердила, що дороги до Олешок розміновані

Меланія Трамп підтвердила, що дороги до Олешок розміновані

Ua ru
30 жовтня 2026 02:00
Меланія Трамп заявила, що дорога до Олешок розмінована Reuters
Перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що дороги до окупованих Олешок у Херсонській області розміновано. За її словами, підготовка до гуманітарної місії вже на завершальній стадії, і незабаром до населеного пункту заїде колона, щоб надати місцевим мешканцям допомогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Меланії Трамп у соцмережі Х.

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Що сказала перша леді США про підготовку до гуманітарної місії в Олешках

"Гуманітарні дороги розміновано. Операції з розмінування завершено, підготовка до гуманітарної місії перебуває на завершальній стадії", — написала Меланія Трамп.

За її словами, усі визначені маршрути, створені спільно з Україною та Росією, розчищені для безпечного проїзду до Олешок.

"Незабаром колона в’їде в Олешки, щоб доставити мешканцям міста продовольство, чисту воду, медикаменти та іншу необхідну допомогу", — підсумувала перша леді США.

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Зазначимо, що Меланія Трамп у цій публікації зробила репост уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, який також повідомив, що маршрути для гуманітарної місії розміновані.

Як повідомили Новини.LIVE, у четвер, 29 жовтня, українська делегація вирушила до Олешок для виконання гуманітарної місії. Місія відбувається в рамках домовленостей, досягнутих за сприяння та координації Меланії Трамп.

Також ми писали, що, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, режим припинення вогню в Олешках має тривати до вечора 1 листопада.

Херсонська область війна в Україні Меланія Трамп припинення вогню Олешки
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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