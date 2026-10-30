Уполномоченная по правам человека России Яна Лантратова и уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец. Фото: Раздаточный материал, предоставленный агентством REUTERS

Представители украинской делегации благополучно прибыли в Олешки в пятницу, 30 октября. Там уже началась эвакуация местных жителей. Им выдают гуманитарную помощь. На месте по-прежнему соблюдаются правила режима прекращения огня.

Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" и премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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В Олешках началась эвакуация гражданского населения

Процесс спасения гражданского населения с временно оккупированных территорий Херсонской области сдвинулся с мертвой точки. Как сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, официальные представители Украины уже успешно и безопасно добрались до города Олешки.

Непосредственно на месте начался процесс эвакуации местных жителей, параллельно людям раздают гуманитарную помощь. Политик подчеркнул, что стороны соблюдают договоренности о прекращении огня.

Сообщение Давида Арахамии. Фото: скриншот

"Режим тишины продолжается. Подробности позже", — отметил Арахамия в своём сообщении.

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Подробности о количестве спасенных раскрыл глава украинского правительства Сергей Корецкий. Выступая 30 октября в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, премьер-министр сообщил, что точного числа тех, кто желает выехать на территорию Украины, нет.

"Хочу сообщить, что во время сегодняшнего часа вопросов к правительству я ошибочно сообщил о количестве людей, которых планируют вывезти из Олешек. Приношу свои извинения. Точных цифр на данный момент нет. Спасательная операция продолжается, и данные меняются", — отметил премьер.

Согласно плану операции, к 14:00 30 октября специалисты должны были полностью завершить их предварительный медицинский осмотр.

Структуры работают в круглосуточном режиме над организацией и безопасным возвращением людей домой. Главным координатором этого сложного процесса выступает Министерство развития общин и территорий.

Ведомство действует в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения, Херсонской областной военной администрацией, а также Офисом омбудсмена.

Отдельно Сергей Корецкий отметил, что точная информация о результатах эвакуации будет предоставлена позже.

"Это чрезвычайно деликатная тема. От сохранения тишины сейчас напрямую зависит безопасность людей и то, удастся ли довести процесс до конца. Официальные данные сообщим после его завершения", — пояснил премьер.

Новини.LIVE сообщали, что к оккупированным Олешкам готовят заезд гуманитарного конвоя и эвакуационного транспорта. Для гражданских лиц выделили 25 автобусов на 750 мест и специальные машины скорой помощи для маломобильных.

Первая леди США Мелания Трамп подтвердила, что подъездные пути к городу уже разминированы, а сама гуманитарная миссия находится на финальной стадии подготовки.

Депутат Верховной Рады Виталий Войцеховский отметил, что большинство местных жителей стремится уехать в Украину, однако обратил внимание на острую проблему: у государства до сих пор нет достаточного количества жилья для переселенцев и четкой системы поддержки тех, кто решится на эвакуацию.

В то же время украинские военные фиксируют подозрительную перегруппировку сил противника на левом берегу Херсонской области. По данным бойцов, оккупанты цинично используют режим тишины вокруг Олешек для переброски подкреплений, чтобы подготовить новый штурм Херсона сразу после окончания гуманитарного перемирия, срок которого истекает 1 ноября.