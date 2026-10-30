Эвакуационный автобус. Фото: t.me/David_Arakhamia

Народный депутат, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что украинская делегация вместе с эвакуированными жителями временно оккупированных Олешек Херсонской области уже отправилась в российскую Анапу. Это следующий этап возвращения людей на подконтрольную Украине территорию. По прибытии в Анапу они должны вылететь в Беларусь, откуда на автобусах доберутся домой.

Об этом написал Арахамия в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Арахамии о ходе эвакуации из Олешок. Скриншот: t.me/David_Arakhamia

Как эвакуированные жители Олешек доберутся до Украины

По словам народного депутата, возвращение людей будет проходить через несколько стран. Дальнейший маршрут он описал так:

"Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу. Оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, а дальше на автобусах доберутся домой", — отметил Арахамия.

Ранее американский телеканал Fox News обнародовал фотографии документа с описанием маршрута эвакуации. Согласно ему, по прибытии в Анапу жителей Олешек и украинскую делегацию должны доставить в белорусский Гомель на военно-транспортном самолете Минобороны России.

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В документе также указана дата рейса — 31 октября. Он должен вылететь из аэропорта Витязево в Анапе.

Что известно об эвакуации из Олешек

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 27 октября на юге Украины ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии в районе Олешек. Договоренности были достигнуты в рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп по разблокированию города. Режим тишины должен действовать до 22:59 1 ноября. Арахамия назвал это крупнейшей деэскалацией с 2022 года.

Новини.LIVE сообщали, что 30 октября украинская делегация прибыла в Олешки. Там начали эвакуацию местных жителей и раздачу гуманитарной помощи.

В то же время Новини.LIVE сообщали, что украинские военнослужащие сообщили об активном перемещении российских подразделений на левом берегу Херсонской области. Как писало немецкое издание BILD, военные предполагают, что оккупанты могут использовать временное прекращение огня для подготовки наступления на Херсон после завершения перемирия. В то же время это оценки военнослужащих, а не подтверждение принятого Россией решения о наступлении.