Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області режим тиші триває вже 87 годин. Упродовж цього часу порушень не було.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у коментарі журналістам у пʼятницю, 30 жовтня, передає Новини.LIVE.

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Режим тиші в Олешках

"Ми доїхали спокійно в Олешки, як наскільки це можливо в таких умовах, але дотримується повністю режим тиші. Ми наголошуємо і підкреслюємо, що з моменту встановлення режиму тиші жодного порушення не було. Тут окрема подяка тим, хто за цим спостерігає і це забезпечує", — зазначив Лубінець.

За його словами, в Олешки відбулася доставка гуманітарної допомоги. Водночас є люди, які хочуть залишитися в населеному пункті. Таким чином, насамперед гуманітарна допомога направляється на їх підтримку.

Люди, які ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію, могли безперешкодно це зробити. Як зазначив Лубінець, жодних перешкод для виїзду не створювали.

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"Те ж саме зроблено для громадян, які хочуть виїхати на територію Російської Федерації. Побудована таким чином робота, що з собою люди не беруть в автобуси великі валізи. Для цього окремий передбачений транспорт. Люди їх, так би мовити, здавали, отримували бірки. Все це ідеально працює", — зазначив омбудсман.

За його словами, робиться все, аби кожен громадянин отримав необхідну допомогу.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, українська делегація разом з евакуйованими жителями тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині вже прямує до російської Анапи. Звідти люди мають вирушити літаком до Білорусі, а звідти автобусами дістатися до України.

Раніше Лубінець повідомляв, що для місії в Олешках підготували 25 автобусів на 750 місць і швидкі допомоги для маломобільних людей. Особливу увагу приділяють людям похилого віку, особам з інвалідністю та тим, хто через стан здоров’я чи інші обставини не може самостійно подбати про себе.