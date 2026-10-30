Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что во временно оккупированных Олешках Херсонской области режим тишины длится уже 87 часов. За это время нарушений не было.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в комментарии журналистам в пятницу, 30 октября, передает Новини.LIVE.

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Режим тишины в Олешках

"Мы спокойно доехали до Олешек, насколько это возможно в таких условиях, но режим тишины соблюдается полностью. Мы подчеркиваем, что с момента введения режима тиши ни одного нарушения не было. Здесь отдельная благодарность тем, кто за этим наблюдает и обеспечивает его соблюдение", — отметил Лубинец.

По его словам, в Олешки была доставлена гуманитарная помощь. В то же время есть люди, которые хотят остаться в населенном пункте. Таким образом, в первую очередь гуманитарная помощь направляется на их поддержку.

Люди, принявшие решение выехать на подконтрольную Украине территорию, могли беспрепятственно это сделать. Как отметил Лубинец, никаких препятствий для выезда не создавалось.

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"То же самое сделано для граждан, которые хотят выехать на территорию Российской Федерации. Работа организована таким образом, что люди не берут с собой в автобусы большие чемоданы. Для этого предусмотрен отдельный транспорт. Люди их, так сказать, сдавали, получали бирки. Все это идеально работает", — отметил омбудсмен.

По его словам, делается всё, чтобы каждый гражданин получил необходимую помощь.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, украинская делегация вместе с эвакуированными жителями временно оккупированных Олешек в Херсонской области уже направляется в российскую Анапу. Оттуда люди должны отправиться самолетом в Беларусь, а оттуда на автобусах добраться до Украины.

Ранее Лубинец сообщал, что для миссии в Олешках подготовили 25 автобусов на 750 мест и машины скорой помощи для маломобильных людей. Особое внимание уделяется пожилым людям, лицам с инвалидностью и тем, кто из-за состояния здоровья или других обстоятельств не может самостоятельно позаботиться о себе.