Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Фото: ombudsman.gov.ua

В оккупированных Олешках провели гуманитарную миссию по доставке помощи и организации выезда гражданских лиц. Люди могут отправиться как на подконтрольную Украине территорию, так и в Россию. Для тех, кто решил остаться в городе, предусмотрены продуктовые наборы.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии ТСН, сообщает Новини.LIVE.

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Как организовали выезд гражданских лиц

По словам омбудсмена, гуманитарная миссия прибыла в Олешки с соблюдением режима тишины. Он подчеркнул, что с момента его введения нарушений не было.

"Мы спокойно доехали до Олешек, насколько это возможно в таких условиях, но режим тишины соблюдается полностью. Мы подчеркиваем, что с момента введения режима тишины ни одного нарушения не было", — сказал Лубинец.

В город доставили гуманитарную помощь. Её направят, в частности, на поддержку людей, решивших остаться в зоне оккупации.

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В то же время для желающих выехать организовали автобусные перевозки в двух направлениях — на подконтрольную Украине территорию и в РФ. По словам Лубинеца, возможность выехать предоставляют и тем, кто предварительно не записывался.

"Уже были случаи, когда приходили люди, которые не записывались. Им тоже предоставили такую возможность. Пожалуйста, заходите, если хотите уехать из Олешек. Вам окажут полное содействие", — отметил он.

Для перевозки больших чемоданов предусмотрен отдельный транспорт. Вещи принимают, регистрируют и выдают людям соответствующие бирки. В автобусах работают представители обеих сторон, которые сопровождают процесс выезда.

Омбудсмен добавил, что гуманитарная группа продолжает работать на месте, чтобы каждый желающий получил необходимую помощь.

«Делается все, чтобы каждый гражданин, каждая гражданка получили сегодня необходимую для них помощь», — подытожил он.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября украинская делегация прибыла во временно оккупированные Олешки в Херсонской области. Там начали эвакуацию местных жителей и выдачу гуманитарной помощи. О начале миссии сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также Новини.LIVE писали, что для эвакуации гражданских лиц из Олешек подготовили 25 автобусов на 750 мест и машины скорой помощи для маломобильных людей. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что гуманитарную помощь получат и те жители, которые решат остаться в городе.