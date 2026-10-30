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Головна Новини дня Лубінець: в Олешках допомагають виїхати навіть тим, хто не записувався

Лубінець: в Олешках допомагають виїхати навіть тим, хто не записувався

Ua ru
30 жовтня 2026 17:04
З Олешок 30 жовтня організували виїзд цивільних до України та Росії ombudsman.gov.ua
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та Уповноважена з прав людини в Росії Яна Лантратова. Фото: ombudsman.gov.ua

В окупованих Олешках провели гуманітарну місію з доставки допомоги та організації виїзду цивільних. Люди можуть вирушити як на підконтрольну Україні територію, так і до Росії. Для тих, хто вирішив залишитися в місті, передбачили продуктові набори.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в коментарі ТСН, інформує Новини.LIVE.

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Як організували виїзд цивільних

За словами омбудсмена, гуманітарна місія прибула до Олешок із дотриманням режиму тиші. Він наголосив, що від моменту його встановлення порушень не було.

"Ми доїхали спокійно в Олешки, наскільки це можливо в таких умовах, але дотримується повністю режим тиші. Ми наголошуємо і підкреслюємо, що з моменту встановлення режиму тиші жодного порушення не було", — сказав Лубінець.

До міста доставили гуманітарну допомогу. Її спрямують, зокрема, на підтримку людей, які вирішили залишитися в окупації.

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Водночас для охочих виїхати організували автобусні перевезення у двох напрямках — на підконтрольну Україні територію та до РФ. За словами Лубінця, можливість виїхати надають і тим, хто попередньо не записувався.

"Є вже випадки, коли приходили люди, які не записалися. Їм так само надали можливість. Будь ласка, заходьте, якщо ви хочете виїхати з Олешек. Є повне сприяння", — зазначив він.

Для перевезення великих валіз передбачили окремий транспорт. Речі приймають, реєструють і видають людям відповідні бирки. В автобусах працюють представники обох сторін, які супроводжують процес виїзду.

Омбудсмен додав, що гуманітарна група продовжує працювати на місці, аби кожен охочий отримав необхідну допомогу.

"Робиться все, щоб кожен громадянин, кожна громадянка отримали сьогодні необхідну для них допомогу", — підсумував він.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня українська делегація прибула до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Там розпочали евакуацію місцевих жителів і видачу гуманітарної допомоги. Про початок місії повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Також Новини.LIVE писали, що для евакуації цивільних з Олешок підготували 25 автобусів на 750 місць і карети швидкої допомоги для маломобільних людей. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що гуманітарну допомогу отримають і ті жителі, які вирішать залишитися в місті.

евакуація гуманітарна допомога Дмитро Лубінець війна в Україні Олешки
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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