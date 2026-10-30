Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець і Уповноважена з прав людини у РФ Яна Лантратова під час спілкування з журналістами. Фото: Reuters

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області тривала гуманітарна місія з доставки допомоги та організації виїзду цивільних за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. До міста доставили велику партію гуманітарної допомоги, а для мешканців організували виїзд за двома напрямками — на підконтрольну Україні територію та до РФ. Для перевезення улюбленців підготували окремий автобус.

Про це у п’ятницю, 30 жовтня, повідомив Лубінець у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Евакуація з Олешок із домашніми тваринами

Для людей, які вирішили виїхати з Олешок разом із домашніми улюбленцями, підготували спеціальний автобус. Для перевезення тварин передбачили клітки, бірки та харчування. До гуманітарної місії залучили понад 50 медичних працівників.

Куди можуть виїхати мешканці Олешок

Для охочих залишити місто організували автобуси за двома напрямками. Одні прямують на підконтрольну Україні територію, інші — до Росії.

За словами Лантратової, люди знають, у який автобус мають сідати. Під час відео вона заявила:

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"Ніяких інцидентів на цей момент не було, все в штатному режимі".

Що відомо про гуманітарну допомогу в Олешках

За словами Лубінця, до міста вже доставили велику партію гуманітарної допомоги. Її розвантажили. Частину вантажу передали місцевим жителям, решту планували роздати пізніше.

Окремо омбудсман подякував за допомогу в організації місії Першій леді США Меланії Трамп та Силам оборони України за дотримання режиму тиші.

"Гуманітарна допомога — на місці. Люди — в дорозі. Я спільно з ними", — зазначив Лубінець.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про підготовку гуманітарної колони для добровільного виїзду з Олешок понад 750 людей. До неї мали увійти 25 автобусів і дев'ять автомобілів швидкої допомоги.

Також раніше Новини.LIVE писали, що залишити місто могли навіть ті мешканці, які попередньо не записувалися на виїзд. Для перевезення великого багажу підготували окремий транспорт.