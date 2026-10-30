Эвакуация людей из Олешок. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в Олешках продолжается гуманитарная операция. Для жителей, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, подготовлен транспорт, а в город доставлена гуманитарная помощь. Украинская сторона координирует действия с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем.

Об этом Буданов сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о гуманитарной операции в Олешках

По словам Буданова, украинская сторона координирует проведение операции через омбудсмена Дмитрия Лубинца. Он также отметил, что находится с ним на постоянной связи.

Евакуация людей из Олешок. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Гуманитарная помощь жителям Олешок. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Для жителей Олешек, желающих эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию,подготовлен транспорт. Кроме того, в город уже доставлена гуманитарная помощь.

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Буданов подчеркнул, что операция должна быть продолжена, ведь для Украины важна жизнь каждого гражданина.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября украинская делегация прибыла в Олешки в Херсонской области. Там начали эвакуацию местных жителей и раздачу гуманитарной помощи. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, стороны продолжали соблюдать режим прекращения огня.

Также Новини.LIVE писали, что для эвакуации жителей Олешек подготовили 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи для людей с ограниченной подвижностью. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что гуманитарную помощь планируют в первую очередь передать пожилым людям, людям с инвалидностью и тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе.