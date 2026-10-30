Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що в Олешках триває гуманітарна операція. Для мешканців, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, підготували транспорт, а до міста доправили гуманітарну допомогу. Українська сторона координує дії з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем.

Про це Буданов повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках

За словами Буданова, українська сторона координує проведення операції через омбудсмена Дмитра Лубінця. Він також зазначив, що перебуває з ним на постійному зв’язку.

Евакуація людей з Олешок. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Гуманітарна допомога мешканцям Олешок. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Для мешканців Олешок, які бажають евакуюватися на підконтрольну Україні територію, підготували транспорт. Крім того, до міста вже доправили гуманітарну допомогу.

Буданов наголосив, що операція має отримати продовження, адже для України важливе життя кожного громадянина.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня українська делегація прибула до Олешок на Херсонщині. Там розпочали евакуацію місцевих жителів і роздачу гуманітарної допомоги. За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, сторони продовжували дотримуватися режиму припинення вогню.

Також Новини.LIVE писали, що для евакуації мешканців Олешок підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомляв, що гуманітарну допомогу планують передусім передати літнім людям, людям з інвалідністю та тим, хто не може самостійно подбати про себе.