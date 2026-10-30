Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова во время общения с журналистами. Фото: Reuters

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 30 октября посетил временно оккупированные Олешки Херсонской области в рамках гуманитарной миссии. Операция проводилась совместно с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой при координации первой леди США Мелании Трамп. Во время поездки украинский омбудсмен рассказал об опыте этой работы и призвал распространить его на другие населенные пункты.

Об этом сообщил Лубинец в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Лубинец хочет повторять гуманитарные миссии

Омбудсмен выразил надежду, что подобные гуманитарные операции будут проводиться и в дальнейшем.

"Надеемся, что будут еще такие гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп, и действительно важно, чтобы это было регулярным, чтобы на фронте было больше тишины, больше шагов по деэскалации", — написал Лубинец.

По его словам, опыт работы в Олешках показал, что договоренности между сторонами могут давать реальный результат в гуманитарных вопросах и действительно помогать людям.

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Лубинец также сообщил, что вместе со своей российской коллегой работал над возможностью распространить этот опыт на другие населенные пункты, где гражданские лица находятся в подобных условиях.

Что удалось сделать во время миссии в Олешках

Во время беседы с журналистами Лубинец сообщил, что гуманитарная операция перешла в финальную стадию. В город доставили еду, воду, медикаменты и специальное оборудование для больницы.

Помощь была оказана в первую очередь людям, остающимся в Олешках. Также был организован выезд для жителей, обратившихся с такой просьбой.

По словам омбудсмена, представители обоих аппаратов не только контролировали выполнение договоренностей, но и непосредственно помогали людям, которые хотели покинуть город.

Украинский омбудсмен выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за координацию операции и поддержку гуманитарных усилий.

Также он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поддержку, а Силы обороны и безопасности Украины — за защиту государства и людей и содействие проведению миссии.

Отдельные слова благодарности Лубинец адресовал всем, кто привлекал внимание к ситуации в Олешках, освещал её и поднимал вопрос о судьбе местных жителей.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ходе гуманитарной миссии в Олешках организовали выезд гражданских лиц по двум направлениям — на подконтрольную Украине территорию и в Россию. Для перевозки домашних животных также подготовили отдельный автобус.

Также Новини.LIVE писали о подготовке гуманитарной колонны для эвакуации жителей города. По предварительным планам, добровольно покинуть Олешки могли более 750 человек. Украинская и российская стороны согласовали безопасный проезд в населенный пункт и выезд из него.