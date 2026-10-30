Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець і Уповноважена з прав людини у РФ Яна Лантратова під час спілкування з журналістами. Фото: Reuters

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 30 жовтня відвідав тимчасово окуповані Олешки Херсонської області в межах гуманітарної місії. Операцію проводили спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою за координації першої леді США Меланії Трамп. Під час поїздки український омбудсман розповів про досвід цієї роботи та закликав поширити його на інші населені пункти.

Про це повідомив Лубінець у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Лубінець хоче повторювати гуманітарні місії

Омбудсман висловив сподівання, що подібні гуманітарні операції проводитимуть і надалі.

"Сподіваємось, що будуть ще такі гуманітарні місії під координацією Першої леді США Меланії Трамп, і дійсно важливо, щоб це було регулярним, щоб на фронті було більше тиші, більше деескалаційних кроків", — написав Лубінець.

За його словами, досвід роботи в Олешках показав, що домовленості між сторонами можуть давати реальний результат у гуманітарних питаннях та дійсно допомагати людям.

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Лубінець також повідомив, що разом із російською колегою працював над можливістю поширити цей досвід на інші населені пункти, де цивільні залишаються в подібних умовах.

Що вдалося зробити під час місії в Олешках

Під час розмови з журналістами Лубінець повідомив, що гуманітарна операція перейшла до фінального етапу. До міста доставили їжу, воду, медикаменти та спеціальне обладнання для лікарні.

Допомогу надали насамперед людям, які залишаються в Олешках. Також організували виїзд для мешканців, які звернулися з таким проханням.

За словами омбудсмана, представники обох апаратів не лише контролювали виконання домовленостей, а й безпосередньо допомагали людям, які хотіли залишити місто.

Український омбудсман висловив вдячність першій леді США Меланії Трамп за координацію операції та підтримку гуманітарних зусиль.

Також він подякував Президенту України Володимиру Зеленському за підтримку, а Силам оборони та безпеки України — за захист держави й людей та сприяння проведенню місії.

Окремі слова вдячності Лубінець адресував усім, хто привертав увагу до ситуації в Олешках, висвітлював її та порушував питання долі місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час гуманітарної місії в Олешках організували виїзд цивільних за двома напрямками — на підконтрольну Україні територію та до Росії. Для перевезення домашніх тварин також підготували окремий автобус.

Також Новини.LIVE писали про підготовку гуманітарної колони для евакуації жителів міста. За попередніми планами, добровільно залишити Олешки могли понад 750 людей. Українська та російська сторони погодили безпечний проїзд до населеного пункту та виїзд із нього.