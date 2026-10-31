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Главная Новости дня Боялись фильтрации и переживали за документы: Лубинец о миссии в Олешках

Боялись фильтрации и переживали за документы: Лубинец о миссии в Олешках

Ua ru
31 октября 2026 17:39
Эксклюзив
Лубинец рассказал о страхах жителей Олешек во время гуманитарной миссии СБУ
Омбудсмен Дмитрий Лубинец с людьми, спасёнными в ходе гуманитарной миссии. Фото: СБУ

Жители временно оккупированных Алешек в Херсонской области во время гуманитарной миссии боялись фильтрации и переживали, смогут ли вернуться на подконтрольную Украине территорию без документов. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о переживаниях людей, сложности переговоров с российской стороной и ответственности за участников миссии.

Об этом Лубинец рассказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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гуманитарная миссия в Олешках
Встреча жителей Алешек в Украине. Фото: СБУ

Самый большой страх жителей Алешек

По словам омбудсмена, жители Алешек, которые находились под российской оккупацией с 2022 года, открыто говорили о желании вернуться на подконтрольную Украине территорию. Больше всего людей беспокоили возможные проверки и отсутствие документов.

"Самый ответственный момент — когда там люди, когда к тебе подходят и говорят: "Так, а будет фильтрация или не будет? Можем ли мы выехать или не можем?" — рассказал Лубинец.

Омбудсмен вспомнил, что некоторые местные жители не имели никаких документов и не оформляли российские паспорта. Поэтому очень боялись из-за этого вопроса.

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"Самое тяжелое, когда ты несешь ответственность не только за себя, но и за людей, которые тебе поверили", — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также обратил внимание, что общался с жителями Алешек на украинском языке, и они отвечали ему так же.

гуманитарная миссия в Олешках
Встреча жителей Алешек в Украине. Фото: СБУ

Лубинец рассказал о договоренностях с РФ

Омбудсмен отметил, что гуманитарная миссия стала серьезным испытанием для его сотрудников и украинских журналистов, которые согласились принять в ней участие, поскольку всем пришлось ехать на вражескую территорию, чтобы попасть на оккупированную часть Херсонской области.

По словам Лубинца, договоренности были достигнуты непосредственно с российской представительницей Яной Лантратовой при координации Мелании Трамп.

"То, что российская сторона и лично Яна Валерьевна взяли на себя, они все выполнили. Все договоренности были соблюдены", — заявил Лубинец.

Также омбудсмен признал, что переговоры были непростыми. Подробнее о ходе гуманитарной миссии, достигнутых договоренностях и дальнейших планах омбудсмен пообещал рассказать 2 ноября.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Лубинец рассказал о гуманитарной миссии во временно оккупированных Алешках Херсонской области. По его словам, часть местных жителей решила остаться в городе, другие захотели выехать на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

Также Новини.LIVE писал, что президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении эвакуированных жителей Алешек на подконтрольную Украине территорию. По его словам, во время гуманитарной операции установили режим тишины на Херсонском направлении, разминировали дороги и доставили в город гуманитарную помощь. Эвакуированные граждане пересекли украинскую границу в Черниговской области. Также глава государства поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за посредничество.

Херсонская область Дмитрий Лубинец омбудсмен Россия Олешки
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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