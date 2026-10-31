Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець з мешканцями Олешок, врятованими під час гуманітарної місії. Фото: Reuters

У суботу, 31 жовтня, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів журналістам про гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Він назвав свій візит першим випадком фізичної присутності українського омбудсмана на території, яку контролює Росія, та поділився враженнями після повернення.

Передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Три дні без зв'язку в окупованих Олешках

"Я не знав, як відреагує українське суспільство. Ці три дні я був абсолютно без зв'язку, там немає зв'язку взагалі", — розповів омбудсман.

Він також пояснив, що передавати відео з місця подій вдавалося завдяки двом українським журналістам — Іллі та Єгору.

"Коли ти без зв'язку, ти не розумієш, що тут в Україні відбувається. А я розумію, що по-різному можна сприймати те, що відбувалося", — додав він.

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Лубінець про українську мову в Олешках

Окремо Лубінець звернув увагу на спілкування з місцевими жителями. За його словами, він говорив з ними виключно українською мовою, і вони відповідали так само.

"Якщо ми дійсно вболіваємо за Україну, а ми це робимо, то в першу чергу Україна — це люди. Люди, які розмовляють українською мовою. В Олешках я виключно українською мовою спілкувався. І там всі відповідали, місцеві мешканці, українською мовою", — наголосив омбудсман.

На його думку, це свідчить про те, що місто залишається українським.

Гуманітарна місія передбачала вибір для жителів

Лубінець наголосив, що кожен мешканець міг самостійно вирішити, чи залишатися в місті, їхати на підконтрольну Україні територію або до Росії.

"У нас є три категорії громадян України. Я особисто підходив, ну, практично до кожного і кожної. Деякі люди казали: ні, ми хочемо залишитись", — зазначив він.

За словами Лубінця, частина людей хотіли виїхати в Україну.

"Там були й люди, які сказали: ми хочемо поїхати на територію Російської Федерації. Я сказав: це ваш вибір, ми готові в тому числі вам допомагати", — розповів омбудсман.

Лубінець пояснив, чому важливим був результат місії

"Я щасливий від того, що нашій великій команді вдалося повернути наших громадян. Якби навіть ми поїхали і повернули одну людину, я б зробив рівно те ж саме. Не в кількості справа, справа в наших підходах, в наших принципах", — заявив він.

За словами Лубінця, над місією працювали три країни — Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація. Він вважає, що подібні домовленості необхідні, якщо вони допомагають рятувати життя.

"Хай це буде показник того, що якщо такий крок може хоч якось об'єднати три країни і привести до того, щоб були врятовані життя, ну, це треба робити. Я в цьому абсолютно переконаний", — підсумував омбудсман.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 жовтня, повідомив про прибуття жителів тимчасово окупованих Олешок на підконтрольну Україні територію. Люди перетнули державний кордон на Чернігівщині після проходження маршруту в межах гуманітарної місії.

Також Новини.LIVE писали, що кореспондентка американського телеканалу NEWSMAX Шелбі Вайлдер заявила в ефірі, що Росія намагається використати ситуацію в Олешках для власної пропаганди та виставити себе "рятівницею" міста. За її словами, російська сторона контролює доступ журналістів до населеного пункту та визначає, що вони можуть побачити і з ким поспілкуватися.