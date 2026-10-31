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Главная Новости дня Часть жителей осталась: Лубинец о миссии в Олешках

Часть жителей осталась: Лубинец о миссии в Олешках

Ua ru
31 октября 2026 17:06
Репортаж
Лубинец рассказал о гуманитарной миссии и эвакуации из Олешек Reuters
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец с жителями Олешок, спасёнными в ходе гуманитарной миссии. Фото: Reuters

В субботу, 31 октября, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал журналистам о гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Он назвал свой визит первым случаем физического присутствия украинского омбудсмена на территории, контролируемой Россией, и поделился впечатлениями по возвращении.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Три дня без связи в оккупированных Олешках

"Я не знал, как отреагирует украинское общество. Эти три дня я был абсолютно без связи, там нет связи вообще", — рассказал омбудсман.

Он также пояснил, что передавать видео с места событий удавалось благодаря двум украинским журналистам — Илье и Егору.

"Когда ты без связи, ты не понимаешь, что здесь, в Украине, происходит. А я понимаю, что по-разному можно воспринимать то, что происходило", — добавил он.

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Лубинец об украинском языке в Олешках

Отдельно Лубинец обратил внимание на общение с местными жителями. По его словам, он разговаривал с ними исключительно на украинском языке, и они отвечали тем же.

"Если мы действительно болеем за Украину, а мы это делаем, то в первую очередь Украина — это люди. Люди, которые говорят на украинском языке. В Олешках я общался исключительно на украинском языке. И там все отвечали, местные жители, на украинском языке", — подчеркнул омбудсмен.

По его мнению, это свидетельствует о том, что город остается украинским.

Гуманитарная миссия предусматривала выбор для жителей

Лубинец подчеркнул, что каждый житель мог самостоятельно решить, оставаться ли в городе, уезжать на подконтрольную Украине территорию или в Россию.

"У нас есть три категории граждан Украины. Я лично подходил, ну, практически к каждому и каждой. Некоторые люди говорили: нет, мы хотим остаться", — отметил он.

По словам Лубинца, часть людей хотела уехать в Украину.

"Там были и люди, которые сказали: мы хотим уехать на территорию Российской Федерации. Я сказал: это ваш выбор, мы готовы, в том числе, помогать вам", — рассказал омбудсмен.

Лубинец объяснил, почему важен был результат миссии

"Я счастлив от того, что нашей большой команде удалось вернуть наших граждан. Даже если бы мы поехали и вернули одного человека, я бы поступил точно так же. Дело не в количестве, дело в наших подходах, в наших принципах", — заявил он.

По словам Лубинца, над миссией работали три страны — Украина, Соединенные Штаты и Российская Федерация. Он считает, что подобные договоренности необходимы, если они помогают спасать жизни.

"Пусть это станет показателем того, что если такой шаг может хоть как-то объединить три страны и привести к тому, что будут спасены жизни, ну, это нужно делать. Я в этом абсолютно убежден", — подытожил омбудсман.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 октября, сообщил о прибытии жителей временно оккупированных Олешек на подконтрольную Украине территорию. Люди пересекли государственную границу в Черниговской области после прохождения маршрута в рамках гуманитарной миссии.

Также Новини.LIVE писали, что корреспондентка американского телеканала NEWSMAX Шелби Вайлдер заявила в эфире, что Россия пытается использовать ситуацию в Олешках для собственной пропаганды и выставить себя «спасительницей» города. По её словам, российская сторона контролирует доступ журналистов в населённый пункт и определяет, что они могут увидеть и с кем пообщаться.

эвакуация гуманитарная помощь Херсонская область Дмитрий Лубинец Олешки
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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