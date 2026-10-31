Временно оккупированные Олешки. Фото: кадр из видео

Корреспондентка американского телеканала NEWSMAX Шелби Вальдер заявила в эфире, что РФ стремится выставить себя «спасительницей» оккупированных Олешек в целях собственной пропаганды. Россия контролирует журналистов и их доступ в город: она решает, что они могут увидеть и с кем пообщаться.

Об этом сказала Вальдер, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия контролирует работу журналистов в Олешках

Американская корреспондентка заявила, что Россия привлекла к съемкам гуманитарной миссии в оккупированных Олешках большое количество собственных СМИ, тогда как американская команда журналистов представлена небольшой группой.

Сообщается, что из-за этого фактора команда NEWSMAX не может получить доступ к информации о том, в каких условиях протекала жизнь под российской оккупацией. Шелби Вальдер допускает, что местные жители оккупированных Олешек, с которыми удастся пообщаться, могут находиться под давлением РФ. Она заявила, что это следует учитывать при просмотре репортажей о гуманитарной миссии.

В то же время американская корреспондентка назвала это событие историческим.

Читайте также:

Мы писали, что в настоящее время гуманитарная миссия по спасению оккупированных Олешек продолжается. Стало известно, что первыми на подконтрольную Украине территорию прибыли спасенные животные. Их доставили грузовиком к границе, где сразу перегрузили в другой транспорт для дальнейшей перевозки.

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил — жители оккупированных Олешек Херсонской области уже добрались до территории, находящейся под контролем Украины. Он заявил, что всем им будет оказана помощь; по его мнению, важно помочь пострадавшим адаптироваться к новым, безопасным условиям жизни.