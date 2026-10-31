Гуманитарная миссия в Олешках: в Украину прибыли спасенные животные
Гуманитарная миссия по спасению оккупированных Олешек продолжается. Первыми в Украину прибыли спасенные животные. Их доставили на грузовике к другому транспорту.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Животные из Олешек прибыли в Украину
Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец сообщила, что спасенных животных привезли к украинской границе в грузовом автомобиле.
По прибытии их сразу перегрузили в другой транспорт для дальнейшей перевозки по территории Украины.
Это первые спасенные животные из оккупированных Олешек, которые прибыли на подконтрольную Украине территорию.
Мы писали, что люди готовятся встречать тех, кто выезжает из оккупированных Олешек. Их ждут родные, медики, приготовленная еда, вода и другие необходимые вещи.
Новини.LIVE сообщали, что гуманитарная миссия по спасению оккупированных Олешек продолжается. Последний самолет с эвакуированными людьми приземлился в белорусском Гомеле.