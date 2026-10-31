Спасенные животные. Фото: Новости.LIVE/Галина Остаповец

Гуманитарная миссия по спасению оккупированных Олешек продолжается. Первыми в Украину прибыли спасенные животные. Их доставили на грузовике к другому транспорту.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Животные из Олешек прибыли в Украину

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец сообщила, что спасенных животных привезли к украинской границе в грузовом автомобиле.

По прибытии их сразу перегрузили в другой транспорт для дальнейшей перевозки по территории Украины.

Это первые спасенные животные из оккупированных Олешек, которые прибыли на подконтрольную Украине территорию.

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Доставленные животные. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Мы писали, что люди готовятся встречать тех, кто выезжает из оккупированных Олешек. Их ждут родные, медики, приготовленная еда, вода и другие необходимые вещи.

Новини.LIVE сообщали, что гуманитарная миссия по спасению оккупированных Олешек продолжается. Последний самолет с эвакуированными людьми приземлился в белорусском Гомеле.