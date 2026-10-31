Эвакуация из Олешек. Иллюстративное фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Эвакуация граждан Украины из временно оккупированных Олешек продолжается. Последний, четвертый самолет с эвакуированными приземлился в белорусском Гомеле. В ближайшие часы украинцы вместе с делегацией должны вернуться на территорию Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давида Арахамию в субботу, 31 октября.

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Последний самолет с украинцами приземлился в Беларуси

По словам Давида Арахамии, четвертый самолет, перевозящий эвакуированных из Олешек, уже прибыл в Беларусь.

Нардеп отметил, что после приземления в Гомеле граждане Украины и украинская делегация должны продолжить путь домой. Он сообщил, что возвращение на территорию Украины ожидается через несколько часов.

"Последний, четвёртый самолёт приземлился в Гомеле (Беларусь). Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины", — написал Арахамия.

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Скриншот сообщения Арахамии/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ходе гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках организовали эвакуацию гражданских лиц по двум направлениям — на подконтрольную Украине территорию и в Россию. Для жителей, выезжающих с домашними животными, подготовили отдельный автобус с клетками и кормом. Также в город доставили гуманитарную помощь, часть которой уже передали местным жителям.

Новини.LIVE писали, что для эвакуации жителей временно оккупированных Олешек Херсонской области сформировали гуманитарную колонну из 25 автобусов и привлекли 50 медицинских работников. Также к операции подготовили автомобили скорой помощи, в частности девять карет. По словам первой леди США Мелании Трамп, украинская и российская стороны согласовали безопасный проезд колонны в город и выезд из него.