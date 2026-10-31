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Головна Новини дня Евакуація з Олешок: останній літак приземлився в Білорусі

Евакуація з Олешок: останній літак приземлився в Білорусі

Ua ru
31 жовтня 2026 10:22
Евакуація з Олешок: останній літак з українцями приземлився в Білорусі facebook.com/kyrylo.budanov.official
Евакуація з Олешок. Ілюстративне фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Евакуація громадян України з тимчасово окупованих Олешок триває. Останній, четвертий літак з евакуйованими приземлився в білоруському Гомелі. Найближчими годинами українці разом із делегацією мають повернутися на територію України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давида Арахамію у суботу, 31 жовтня.

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Останній літак з українцями приземлився в Білорусі

За словами Давида Арахамії, четвертий літак, який перевозить евакуйованих з Олешок, уже прибув до Білорусі.

Нардеп зазначив, що після приземлення в Гомелі громадяни України та українська делегація мають продовжити шлях додому. Він повідомив, що повернення на територію України очікується за кілька годин.

"Останній, четвертий літак приземлився в Гомелі (Білорусь). Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України", — написав Арахамія.

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Скриншот повідомлення Арахамії/Telegram

Новини.LIVE інформували, що під час гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках організували евакуацію цивільних за двома напрямками — на підконтрольну Україні територію та до Росії. Для мешканців, які виїжджають із домашніми тваринами, підготували окремий автобус із клітками та харчуванням. Також до міста доставили гуманітарну допомогу, частину якої вже передали місцевим жителям.

Новини.LIVE писали, що для евакуації жителів тимчасово окупованих Олешок Херсонської області сформували гуманітарну колону з 25 автобусів і залучили 50 медичних працівників. Також до операції підготували автомобілі швидкої допомоги, зокрема дев’ять карет. За словами першої леді США Меланії Трамп, українська та російська сторони погодили безпечний проїзд колони до міста та виїзд із нього.

українці евакуація Херсонська область Дмитро Лубінець ТОТ Олешки
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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