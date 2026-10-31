Врятовані тварини. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Гуманітарна місія з порятунку окупованих Олешок триває. Першими до України прибули врятовані тварини. Їх доправили вантажівкою до іншого транспорту.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Тварини з Олешок прибули до України

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомила, що врятованих тварин привезли до українського кордону у вантажному автомобілі.

Після прибуття їх одразу перевантажили в інший транспорт для подальшого перевезення територією України.

Це перші врятовані тварини з окупованих Олешок, які прибули на підконтрольну Україні територію.

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Доправлені тварини. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Ми писали, що люди готуються зустрічати людей, які виїжджають з окупованих Олешок. Їх чекають рідні, медики, підготовлена їжа, вода та інші необхідні речі.

Новини.LIVE інформували, що гуманітарна місія з порятунку окупованих Олешок триває. Останній літак з евакуйованими людьми приземлився в білоруському Гомелі.