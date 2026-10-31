Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гуманітарна місія в Олешках: до України прибули врятовані тварини

Гуманітарна місія в Олешках: до України прибули врятовані тварини

Ua ru
31 жовтня 2026 15:01
Репортаж
Гуманітарна місія в Олешках: прибули врятовані тварини Новини.LIVE/Галина Остаповець
Врятовані тварини. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Гуманітарна місія з порятунку окупованих Олешок триває. Першими до України прибули врятовані тварини. Їх доправили вантажівкою до іншого транспорту.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Тварини з Олешок прибули до України

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомила, що врятованих тварин привезли до українського кордону у вантажному автомобілі.

Після прибуття їх одразу перевантажили в інший транспорт для подальшого перевезення територією України.

Це перші врятовані тварини з окупованих Олешок, які прибули на підконтрольну Україні територію.

Читайте також:
Гуманітарна місія в Олешках: до України прибули врятовані тварини - фото 1
Доправлені тварини. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Ми писали, що люди готуються зустрічати людей, які виїжджають з окупованих Олешок. Їх чекають рідні, медики, підготовлена їжа, вода та інші необхідні речі.

Новини.LIVE інформували, що гуманітарна місія з порятунку окупованих Олешок триває. Останній літак з евакуйованими людьми приземлився в білоруському Гомелі.

тварини Херсонська область домашні тварини допомога війна в Україні Олешки
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації