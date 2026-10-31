Гуманітарна місія в Олешках: до України прибули врятовані тварини
Гуманітарна місія з порятунку окупованих Олешок триває. Першими до України прибули врятовані тварини. Їх доправили вантажівкою до іншого транспорту.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Тварини з Олешок прибули до України
Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомила, що врятованих тварин привезли до українського кордону у вантажному автомобілі.
Після прибуття їх одразу перевантажили в інший транспорт для подальшого перевезення територією України.
Це перші врятовані тварини з окупованих Олешок, які прибули на підконтрольну Україні територію.
Ми писали, що люди готуються зустрічати людей, які виїжджають з окупованих Олешок. Їх чекають рідні, медики, підготовлена їжа, вода та інші необхідні речі.
Новини.LIVE інформували, що гуманітарна місія з порятунку окупованих Олешок триває. Останній літак з евакуйованими людьми приземлився в білоруському Гомелі.