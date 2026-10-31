Фахівці готуються зустрічати людей з Олешок. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Люди, які вирішили виїхати з тимчасово окупованих Олешок Херсонської області на підконтрольну Україні територію, вже прибули до білоруського Гомеля. Найближчим часом вони мають перетнути кордон автобусами. В Україні готуються зустрічати мешканців. На місці є їхні родичі, медики, а також підготували їжу, воду та корм для домашніх тварин.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Як зустрічатимуть людей з Олешок

Після прибуття до Гомеля люди мають вирушити до України автобусами. На місці зустрічі вже чекають їхні рідні та медики. Для людей підготували воду й їжу, а для домашніх улюбленців, яких вони забрали із собою, — корм.

Корм для тварин з Олешок. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

"Невдовзі будемо вдома! Наразі на території Республіки Білорусь — спільно з нашими людьми та навіть їхніми домашніми улюбленцями! Зовсім скоро більше деталей", — зазначив у соцмережах омбудсмен Дмитро Лубінець.

Раніше перша леді США Меланія Трамп повідомляла, що для виїзду жителів Олешок підготували 25 автобусів. Лубінець також розповідав про спеціальний автобус для людей, які вирішили забрати із собою домашніх тварин.

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Донька чекає на зустріч із батьком

Серед тих, хто сподівається на повернення рідних —дівчина Ліза. Її батько залишався в Олешках після того, як наприкінці січня 2024 року дівчина разом із мамою та сестрою виїхала з окупованого міста. Тоді родина розраховувала, що розлука триватиме лише місяць або два.

Лікар для людей з Олешок. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Востаннє Ліза говорила з татом 27 жовтня. Коли він дізнався про можливість виїзду, то відповів, що подумає. Тепер дівчина сподівається зустрітися з ним завдяки гуманітарній місії.

Ліза пояснює, що люди в окупації можуть боятися російських фільтрацій і допитів ФСБ. Водночас те, що хтось залишається вдома, не означає підтримки Росії: для багатьох це спосіб триматися за власну домівку.

Гуманітарний штаб для людей з Олешок. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Вона закликає не засуджувати людей, які досі залишаються в окупації, та звертається до тих, хто вагається щодо виїзду. За словами Лізи, в Україні на них чекають рідні, друзі та близькі. Сама дівчина вірить у звільнення Олешок і мріє повернутися додому.

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 жовтня останній, четвертий літак із жителями окупованих Олешок Херсонської області приземлився в білоруському Гомелі. Після прибуття до Білорусі люди мали вирушити автобусами до пункту пропуску на українському кордоні.

Також Новини.LIVE писали, що 30 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував зробити гуманітарні місії за координації першої леді США Меланії Трамп регулярними. Він зазначив, що досвід гкманітарної місії в Олешках показав, що завдяки таким домовленостям можна допомагати цивільним навіть під час війни. Омбудсман сподівається, що ця операція стане початком масштабніших місій із порятунку людей на тимчасово окупованих територіях.